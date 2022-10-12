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Eğer bunu yapmazsanız son sevişmeniz olabilir!

12.10.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki sonrası alışkanlıklar sağlık için çok önemlidir. Bir erkeğin hijyen kurallarına uymayan alışkanlıkları idrar yolu enfeksiyonu, cinsel hastalıklar ve mikropların yayılmasına neden olur. Bu tarz cinsel hastalıklar ise hoş olmayan kokulara, kaşıntıya hatta daha büyük sorunlara neden olabilir. Uzmanlara göre, erkeklerin her cinsel ilişki sonrasında cinsel organlarını yıkamaları gerekiyor.

Eğer bunu yapmazsanız son sevişmeniz olabilir!

Seksten sonra iyi alışkanlıklar uygulamamak, bir erkeğin İYE, enfeksiyon ve mikropların yayılması riskini artırarak bazı hoş olmayan kokulara ve kaşınmaya neden olabilir. Cinsel bir deneyimden sonra cinsel organlarını yıkamak erkeklerin çok alışık olduğu bir durum değil.

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Ancak seksten sonra kendinizi uygun şekilde temizlemek önemlidir ve vurgulanması gerekir. Seks yaptıktan sonra uzmanlar, az miktarda spermin sünnet derisinin altına sıkışıp bazı enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyorlar.

MAYA ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Maya enfeksiyonları sadece kadınların endişelenmesi gereken bir şey değildir, çünkü cinsel ilişki sonrası kötü hijyene sahip olmak mikropları artıracaktır. Kaşıntı ve ağrı gibi semptomlarla birlikte hoş olmayan kokulara yol açacaktır.

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Peki cinsel ilişkiden sonra penisinizi yıkamanın doğru yolu nedir ve idrara çıkmak neden bu kadar önemlidir?

SEKSTEN SONRA PENİS NEDEN YIKANMALI?

Men's Health'den Dr. John Zampella, "Tıpkı bir kupayı parlatabileceğiniz veya rafınızdaki bibloların tozunu alabileceğiniz gibi, özellikle kullandıktan sonra penisinizi temizlemek önemlidir" dedi. Dr. Zampella sözlerine şöyle devam etti: “Peninizi temizlemenin 'doğru' veya 'yanlış' bir yolu olmadığını söyleyebilirim, ancak bazı genel kurallar var. Seksten sonra, cinsel organı temizlemek, onu bir sonraki kullanım için hazır hale getirmenize izin verecektir."

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SEKSTEN SONRA PENİSİN TEMİZLENMESİNİN EN İYİ YOLU

Zampella'ya göre, bir erkek, tahriş edici maddelerin giderilmesine yardımcı olmak için penisini ılık suyla durulamalıdır. Herhangi bir bakteri veya yağlayıcı gibi diğer maddeleri çıkarmak için yumuşak bir sabun da kullanılabilir. Kullanılacak sabun türü söz konusu olduğunda, tahrişe neden olabileceğinden, parfüm veya boya içeren herhangi bir sabundan kaçınılması şiddetle tavsiye edilir.

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SEKSTEN SONRA TUVALETE ÇIKMANIN ÖNEMİ

Bir erkeğin penisinde idrar ve meni salgılayan bir üretra bulunur. Bakterilerden etkili bir şekilde kurtulmak için cinsel ilişkiden sonra idrar yapmak bunun dışarı atılmasını sağlar. Seksten sonra tuvalete çıkmak enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltır.


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