Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Kondom kullanımı, cinsel ilişki esnasında doğum kontrolü uygulamak ve çeşitli hastalıklardan korunmak için tercih edilen en kolay yöntemlerden biri. Fakat bazı kişiler kondomlar konusunda şüpheye düşebiliyor. Bazıları ise kondom kullanmanın cinsel birleşme esnasındaki hisleri azalttığını düşünüyor. Fakat %100 doğal kauçuk lateksten üretilen kondomlar gittikçe incelerek hem daha iyi bir his sağlıyor hem elektronik lazer kontrolleri ile daha güvenli hâle geliyor. Dermatolojik testlerden ve birçok kontrolden geçen kondomlar her ne kadar çok düşük bir miktar risk barındırsa da en iyi doğum kontrol yöntemi arasında yer alıyor. Eğer kondom konusunda şüpheniz varsa veya farklı deneyimler yaşamanızı sağlayan çeşitlerini merak ediyorsanız yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

1. Sizi asla yarı yolda bırakmaz: Okey Klasik 10'lu Prezervatif

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En iyi kondom markası denilince akla ilk gelenlerden Okey'e ait Klasik 10'lu Prezervatif, uygun fiyatlı kondom arayanlar için ideal bir seçenek. İçerisinde 10 adet kullan at özellikli kondom bulunan ürün, yarattığı güvenilir his nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Elastik yapısı ile beden farkı olmayan üründe kolay takılma özelliği de mevcut. Eğer "Kondom ne demek?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Kondom, cinsel ilişki esnasında hem kadının gebe kalmasını önlemek hem cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için kullanılan ve bir tür bariyer görevi gören ürün.

2. Kondomun varlığını hissetmek istemeyenler için: Okey Zero 45'li Prezervatif

Prezervatif kullananların en büyük şikâyeti, ürünün kalın yapısı. Eğer siz de kalın kondomlardan sıkıldıysanız harika bir ürünle karşınızdayız. 0.05 milimetre kalınlığındaki Okey Zero 45'li Prezervatif, kondomun varlığını hissetmek istemeyen kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Karşılıklı olarak hissetme duygusunu en üst seviyeye çıkaran ürün, en ince prezervatif modelleri arasında bulunuyor. Kayganlaştırıcı özelliği de olan ürün hem elektronik hem dermatolojik testlerden geçtiği için güvenle kullanılıyor. Siz de yokmuş hissini yaşamak istiyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

3. Farklı deneyimleri tecrübe etmek isteyenler için: Durex Chill Karma Prezervatif

Durex Chill Karma Prezervatif, klasik kondomlardan sıkılan, cinselliği yeni deneyimlemeye başlayan veya her defasında farklı deneyimleri yaşamak isteyenler için oluşturulmuş karma bir paket. Paket içerisinde üç farklı özellikte kondom bulunuyor. Klasik kondom, temel koruma sağlamak için güvenli bir seçenek sunuyor. Yakın Hisset, ekstra ince olarak üretiliyor ve kayganlaştırıcı içeriyor. Yok Ötesi his çeşidi ise daha da ince kondom arayanlar için çok ince olarak tasarlanıyor ve o da kayganlaştırıcı içeriyor. Siz de farklı deneyimler için kaliteli kondom tavsiyesi arıyorsanız Durex'in karma paketine göz atabilirsiniz.

4. Ekonomik seçenek arayanlara: Beybi Prezervatif

Kaliteli yapısı sayesinde kullanıcılarının beğenisini kazanan Beybi Prezervatif, ekonomik fiyatlı kondom arayanlar için ideal bir seçenek. Eğer "Kondom nedir, ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız hemen anlatalım. Kondom, cinsel ilişki esnasında hem istenmeyen gebeliği önlemeye hem varsa hastalıkların bulaşma riskini en aza indirmeye yardım eden bir korunma yöntemi. Kolay kullanımı ve sağlığa zarar vermeyen doğal yapısı sayesinde en çok tercih edilen ürünlerden biri. Siz de sağlıklı cinsel yaşam için bütçenizi yormayacak bir ürün arıyorsanız Beybi Prezervatif'i tercih edebilirsiniz.

5. Klasik ve güvenilir: Silky Kiss Klasik Prezervatif

Silky Kiss Klasik Prezervatif, oluşturduğu güven sayesinde en çok tercih edilen ürünlerden biri. Elektronik olarak ürünleri kontrol ederek piyasaya süren markanın ürünü, etkili bir doğum kontrol yöntemi sunuyor. Kondom koruma oranı oldukça yüksek olan Silky Kiss, %100 lateks kullanılarak üretiliyor. Üzerinde kayganlaştırıcı da bulunan kondomlardan kutu içerisinde 12 adet yer alıyor. Üstelik marka, klasik ürün tercih etmeyenler için dört farklı seçenek daha sunuyor. Hem güvenle kullanabileceğiniz hem bütçenize dost kondom arayışı içerisindeyseniz ürünü incelemeden karar vermeyin deriz.

6. Farklı markaları denemek isteyenler için: Dodo Klasik Prezervatif 12'li

Dodo markası tarafından piyasaya sürülen Klasik Prezervatif, farklı markalara şans vermek isteyenler için ideal bir seçenek. Eğer kondom boyutları konusunda tereddüt yaşıyorsanız Dodo Klasik Prezervatif 12'li elastik yapısı sayesinde her bedene kolayca uyum sağladığı için ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Paket içerisinde 12 adet kullan at kondom bulunan ürün, bütçe dostu fiyatı ve kalitesi ile öne çıkıyor. Klasik prezervatifleri tercih ediyor ve sağlıklı bir cinsel yaşam için uygun fiyatlı alternatif arıyorsanız ürünü incelemeden karar vermeyin.

7. Geciktirici etki isteyenler için güvenilir bir seçenek: Durex Maraton Geciktiricili Prezervatif

Durex Maraton Geciktiricili Prezervatif, daha uzun cinsel birliktelik yaşamak isteyenler için performa etkili geciktirici krem içeriyor. Şeffaf bir yapıya sahip olan ürün, doğal lateks kauçuktan üretiliyor. Rahat bir şekilde takılabilmesi için easy-on şeklindeki kondomlar rezarvuar uçlu olarak üretiliyor. Ürün, uzun süren performans ile çiftlerin daha yoğun bir cinsel deneyim yaşamasına yardımcı oluyor. "Kondom nasıl kullanılır?" derseniz kısaca değinelim. Kondom, cinsel ilişki öncesinde sertleşen erkek cinsel organına takılarak kullanılıyor ve her kullanımdan sonra atılıyor. Böylelikle hem hastalıklar ve gebelik hem hijyen konusunda en iyi önlem alınmış oluyor.

8. Fe Prezervatif Üçlü Zevk ile hem haz hem güven

Fe markasına ait olan üçlü zevk paketi, rezervuar uçlu kondomları ile kullanıcılara güven veriyor. Cinsel ilişki esnasında iki tarafın da daha fazla haz alması için tasarlanan ve doğal lateks ile üretilen Fe Prezervatif Üçlü Zevk, spermisit olmayan kayganlaştırıcı içeriyor. Ayrıca kokusuz yapısıyla oldukça beğeniliyor. Kondom boyutları genellikle kutuların üzerinde yazıyor. Kullanıcıların doğru boyutu kullanması, cinsel performans açısından önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Tabii kondom anlamı bazı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Fransızca bir kelime olan kondom, prezervatif anlamına geliyor.

9. Ultra ince yapısı ile beğenilen: Fiesta Ultra Thin Prezervatif

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Kondomlar hijyenik olması açısından kullan at olarak üretiliyor ve tek sefer kullanılıyor. İçerisinde 12 adet kondom bulunduran Fiesta Ultra Thin Prezervatif, ultra ince yapısıyla cinsel birleşmede alınan hazzı arttırıyor. Gerçek ten hissini yakalamak isteyenler için üretilen kondom, güvenli yapısıyla istenmeyen gebelikleri ve hastalık riskini en aza indiriyor. Rezervuar uçlu olarak üretilen prezervatifler, kayganlaştırıcı kaplaması sayesinde cinsel birleşmeyi daha rahat bir hâle getiriyor. %100 lateks ile üretilen prezervatif, %20 daha ince yapısı ile denemeniz için sizi bekliyor.

10. Beş farkı deneyim sunan paket: S-Box 5'li Karma Paket

İçerisinde tam 60 adet kondom bulunan S-Box 5'li Karma Paket, farklı deneyimleri yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. Klasik, kabartma yüzeyli, ekstra ince, uzun geceler ve çilek aromalı prezervatif bulunan paket, en çok beğendiğiniz kondom çeşidini keşfetmenize yardım ediyor. Beş ayrı ürün sunan paket, her seferinde farklı bir deneyim yaşatıyor. Elektronik olarak test edilen ürünleri kullanarak cinsel yaşamınızı güvence altına alabilirsiniz. Her bir pakette 12 adet kondom olduğu için bütçenize dost olan ürünü incelemeden geçmeyin.

11. Hem geciktiricili hem tırtıklı: Durex Extreme

"En iyi kondom markası hangisi?" diye sorulduğunda ilk gösterilecek markalar arasında yer alan Durex'e ait Extreme modeli, maksimum haz isteyenler için oldukça ideal. Üzerinde yer alan tırtıklar sayesinde iki tarafında daha fazla zevk almasını sağlayan ürün, aynı zamanda geciktirici krem özelliği ile cinsel performansın süresini uzatıyor. Böylelikle karşılıklı hislerin daha yoğun yaşanmasına yardımcı oluyor. Kondom, sadece doğum kontrolü için değil aynı zamanda daha iyi bir cinsel deneyim yaşamak için de kullanmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler arasında yer alıyor.