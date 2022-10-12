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Seks uzmanı önerdi: Yatakta daha iyi olmak isteyen herkes bunu bilmeli

12.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik temel ihtiyaçlar arasında bulunuyor. İnsanlar aktif ve daha iyi bir cinsel yaşam için çeşitli yöntemler arıyor. Seks uzmanları verdikleri öneriler ile bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Cinsellik ve ilişkiler hakkında önerilerden bulunan Nadia Bokody, yatakta daha iyi olmanızı sağlayacak kuralı açıkladı.

Seks uzmanı önerdi: Yatakta daha iyi olmak isteyen herkes bunu bilmeli

Seksin görev olarak bilinip aceleye getirilmesi cinsel sorunlara yol açıyor. Bu durum özellikle kadınlarda zevk almamaya neden oluyor. Seks uzmanı, erkeklerin yatakta iyi olmak istiyorlarsa "dört saatlik seks kuralının" farkında olmaları gerektiğini söyledi.
Nadia Bokody, son köşe yazısında, çarşafların arasında bir kadından zevk almalarını sağlamak için erkeklerin bilmesi gereken basit bir hile olduğunu açıkladı. Nihai tatmin için kadınların zevkine önem verilmesinin önemli olduğunu ve orgazma ulaşmanın bazıları için saatlerce ön sevişme ve dikkat gerektirebileceğini söyledi.

KADINLAR ORGAZM İÇİN DAHA AZ HAK SAHİBİ OLDUKLARINI HİSSEDİYORLAR

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Gender & Society'de yayınlanan bir makaleye atıfta bulundu ve araştırmacıların Nicole Andrejek, Tina Fetner ve Melanie Heath'in, erkeklerin zevkini öncelik haline getirmeleri öğretildiği için kadınların sıklıkla bu go-to-yöntemi kullandıklarını iddia ettiğini söyledi. Yazarlar şunları yazdı: "Bir grup olarak kadınlar, erkeklere kıyasla kendilerini orgazma götüren seks türlerine daha az hak sahibi hissediyorlar. "En özel ve samimi ortamlarda bile bulgularımız cinsiyetin ve heteronormativitenin bireylerin nasıl davrandığını şekillendirdiğini gösteriyor."

PARTNERİNİN İHTİYAÇLARINI GÖZ ARDI ETMEK HAKSIZLIK

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Nadia, cinsel yaşamının çoğunun, orgazma ulaşmanın çok zaman alıcı olduğu düşüncesiyle "altı çizildiğini" itiraf etti. Geçmişte - birkaç erkeğin onu ne tür şeylerden memnun ettiğini sorduğunu söyledi. Yazar, partnerinin ihtiyaçlarını karşılamamanın ve gerçekten zevk aldığı şeyleri keşfetmemenin haksız olduğunu düşündü.

UYARILMA İÇİN VAJİNAL TEMASA GEREK YOK

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Buna karşılık, %77'si ön sevişme gibi şeylere düşkünlüklerinin hem uyarılmalarını hem de orgazm kalitelerini artırmak için zaman harcamalarını sağladığını itiraf etti.
Nadia şöyle yazdı: "Nadiren kabul edilse de, araştırmacılar on yıllardır kadınların doruğa ulaşmasının en güvenilir yolunun aslında vajinal teması içermeyen eylemler olduğunu biliyorlar. "

TATMİN OLMA OLASILIKLARI ÇOK DAHA YÜKSEK

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Bunun ilk olarak Masters ve Johnson tarafından 1960'larda "duyusal odak" tekniğinden bahsettiklerinde önerildiğini söyledi. Bu, kadınların "orgazm olmayan/uyarılmayan odaklı dokunma" olarak adlandırılan şey söz konusu olduğunda uyarılma, kayganlık ve doruk yaşadıklarında cinsel olarak tatmin olma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu keşfini takip etti.

ÖN SEVİŞMELER DOĞRU SEKSE ZEMİN OLUŞTURUYOR

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Nadia, cinsel zevkin zirvesine ulaşmanın saatler sürebileceğini söyleyen Samuel Hunter adındaki biriyle röportaj yaptı. Bu zamanın çoğu ön sevişme ve ruh halini ayarlamak için harcanır. Dedi ki: "Aldığım en kısa rezervasyonlar dört saat. Ama dört saatlik seks değil. Belki bir saatten bir buçuk saate kadar seks vardır… Bu giriş, rahat ve güvende hissetmek ve sohbet etmek önemlidir. Müşterilerimle iyi bir sekse başlamak için gerçekten bu bağlantıya ihtiyacı var.”

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cinsel ilişki seks orgazm Cinsellik yatak öneri uyarı uzman
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