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EGO dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Erkeğe Güven Olmaz (EGO) konusu ne, oyuncuları kimler?

24.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizi için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Peki, EGO dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Erkeğe Güven Olmaz (EGO) konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

EGO dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Erkeğe Güven Olmaz (EGO) konusu ne, oyuncuları kimler?

Fox'un yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz (EGO) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı dizinin tanıtımları oldukça dikkat çekti. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün’ün kaleme aldığı dizinin hikayesi merak ediliyor. Peki, EGO dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Erkeğe Güven Olmaz (EGO) konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

EGO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, yeni dizi EGO'nun yayın tarihi belli oldu. EGO dizisi 5 Şubat Pazar günü Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

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ERKEĞE GÜVEN OLMAZ (EGO) KONUSU NE?

Dizide; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

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Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

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ERKEĞE GÜVEN OLMAZ (EGO) OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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