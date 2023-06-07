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Egzama nasıl geçer? Egzama neden olur, belirtileri nelerdir?

31.05.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama deride ortaya çıkan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Derinin en dış tabakası olan epidermisin tahriş olması sonucu ortaya çıkan bu kronik inflamatuar hastalık, kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve kuru, pullu deri lezyonlarıyla kendini gösterir. Egzama çocukluk çağında yaygın olarak görülse de yetişkinlerde de görülebilir ve yaşam boyu devam edebilir. Nedeni tam olarak bilinmese de genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi faktörlerinin bir araya gelmesiyle tetiklendiği düşünülür.

Egzama nasıl geçer? Egzama neden olur, belirtileri nelerdir?

İçindekiler

  • Egzama nedir?
  • Egzama neden olur?
  • Egzama belirtileri nelerdir?
  • Yüzde egzama neden olur?
  • Egzama nasıl geçer?
  • Egzama nasıl çabuk geçer?
  • Egzama bulaşıcı mı?

Egzama deride yaygın olarak görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Bu kronik inflamatuar hastalık derinin en dış tabakası olan epidermisin tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Egzama kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve kuru, pullu deri lezyonları gibi belirtilerle kendini gösterir. Genellikle çocukluk çağında başlayan egzama yetişkinlikte de devam edebilir. Bu hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığın ve çevresel tetikleyicilerin önemli bir rol oynadığı düşünülür. Egzama, hem fiziksel hem de duygusal rahatsızlık yaratabilir ve günlük yaşam kalitesini etkileyebilir. Neyse ki egzamanın belirtilerini hafifletmek ve kontrol altına almak için birçok tedavi seçeneği mevcuttur.

Egzama nedir?

Egzama ciltte ortaya çıkan yaygın bir inflamatuar rahatsızlıktır. Bu durumda derinin dış tabakası olan epidermis tahriş olur ve kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve kuruluk gibi belirtiler görülür. Egzama genellikle çocukluk çağında başlar ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, çevresel tetikleyiciler ve bağışıklık sistemi faktörlerinin etkisi olduğuna inanılır. Egzama fiziksel ve psikolojik rahatsızlık yaratabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Tedavi seçenekleri semptomları hafifletmek ve kontrol altına almak için çeşitli yöntemleri içerir.

Egzama neden olur?

Egzama tam olarak nedeni bilinmeyen karmaşık bir cilt rahatsızlığıdır. Bununla birlikte egzama gelişiminde genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi faktörlerinin rol oynadığı düşünülür.

  • Genetik Yatkınlık: Egzama, genetik yatkınlığın önemli bir etken olduğu bilinen bir hastalıktır. Ailede egzama öyküsü olan kişilerin egzama geliştirme riski daha yüksektir. Bazı genetik değişiklikler cildin bariyer fonksiyonunu etkileyerek egzama riskini artırabilir.
  • Bağışıklık Sistemi Sorunları: Egzama bağışıklık sistemi anormaliteleriyle ilişkilendirilmiştir. Bağışıklık sistemi cildin enfeksiyonlara ve irritanlara karşı korunmasını sağlar. Egzama olan kişilerde, bağışıklık sistemi yanıtları değişiklik gösterebilir ve aşırı yanıt verebilir cildin iltihaplanmasına ve semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir.
  • Cilt Bariyer Fonksiyonu: Egzama gelişiminde cildin bariyer fonksiyonunun bozulması önemli bir faktördür. Epidermis adı verilen derinin dış tabakası cildin nemini korur ve dış etkenlere karşı koruma sağlar. Egzama olan kişilerde cilt bariyeri zayıf olabilir ve nem kaybı artabilir bu da cildin tahriş olmasına ve semptomların ortaya çıkmasına yol açabilir.
  • Çevresel Tetikleyiciler: Egzama semptomları çevresel faktörlerin etkisiyle kötüleşebilir. Alerjenler, tahriş edici maddeler, aşırı sıcaklık değişiklikleri, terleme, stres, sigara dumanı gibi faktörler egzama semptomlarının şiddetlenmesine katkıda bulunabilir.

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Egzama belirtileri nelerdir?

Egzama deride çeşitli belirtilerle kendini gösteren yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Bu belirtiler hastalığın türüne ve kişiden kişiye değişebilir.

  • Kaşıntı: Egzama, genellikle şiddetli kaşıntı ile karakterizedir. Kaşıntı egzamanın en belirgin semptomlarından biridir ve ciddi rahatsızlık hissi yaratabilir.
  • Kızarıklık: Egzama etkilenen bölgede ciltte belirgin bir kızarıklık oluşmasına neden olur. Bu kızarıklık inflamasyon ve derideki kan damarlarının genişlemesi sonucu ortaya çıkar.
  • Kabarcıklar ve Sıvı Dolu Lezyonlar: Egzamaya bağlı olarak cilt üzerinde kabarcıklar veya sıvı dolu lezyonlar gelişebilir. Bu kabarcıklar zamanla kırılabilir ve kabuk bağlayabilir.
  • Kuruluk ve Pullanma: Egzama cildin doğal nem bariyerini etkileyebilir bu da cildin kurumasına ve pullanmasına yol açabilir. Etkilenen bölgede kuru, kabuklu ve pullu bir görünüm ortaya çıkabilir.
  • Kalınlaşmış Cilt: Kronik egzamada etkilenen bölgelerde cilt kalınlaşabilir. Bu durum sürekli olarak kaşınma ve tahrişe maruz kalan cildin tepki olarak kalınlaşmasıyla ortaya çıkar.
  • Çatlaklar ve Yara İzleri: Şiddetli egzama vakalarında ciltte çatlaklar ve yara izleri oluşabilir. Bu cilt bariyerinin hasar görmesine ve iyileşme sürecinde iz bırakmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

Yüzde egzama neden olur?

Yüzde egzama yüz bölgesinde ortaya çıkan ve semptomları diğer egzama türleriyle benzerlik gösteren bir cilt rahatsızlığıdır. Yüzde egzama kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar, kuruluk ve pullanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durum yüzün hassas ve açık cilt yapısıyla birlikte tetikleyicilerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Yüzde egzama genellikle alerjenlere, tahriş edici maddelere, kozmetik ürünlere veya aşırı sıcaklık değişikliklerine tepki olarak ortaya çıkabilir. Tedavi semptomları hafifletmeyi, cildin nemini korumayı ve tetikleyicilerden uzak durmayı içerir. Bir dermatolog tarafından yapılan doğru teşhis ve tedavi planı yüzde egzama semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Egzama nasıl geçer?

Egzama kronik bir cilt rahatsızlığı olup tamamen iyileşmesi zor olsa da, semptomları hafifletmek ve kontrol altına almak için bir dizi tedavi yöntemi bulunur. İşte egzama tedavisi için yardımcı olabilecek bazı yöntemler:

  • Cilt Bakımı: Egzamalı bölgeleri temiz ve nemli tutmak önemlidir. Hafif temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanarak cildinizi temizleyin ve nemlendirin. Parfüm, alkol veya diğer tahriş edici maddeler içermeyen ürünler tercih edilmelidir.
  • Nemlendirme: Egzamalı cildin nemini korumak önemlidir. Nemlendirici kremler veya losyonlar düzenli olarak kullanılmalı ve banyo sonrası cilde uygulanmalıdır. Banyo sırasında sıcak su yerine ılık su kullanmak ve cildi ovuşturmadan nazikçe kurulamak da faydalı olabilir.
  • Tetikleyicileri Önlemek: Egzamanın semptomlarını tetikleyebilecek faktörlerden kaçınmak önemlidir. Bunlar arasında alerjenler, tahriş edici kimyasallar, aşırı sıcaklık değişiklikleri, terleme, stres ve bazı gıdalar bulunur. Mümkün olduğunca bu tetikleyicilerden uzak durmaya çalışmak semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
  • Topikal Steroidler: Egzama semptomlarını hafifletmek için sıklıkla topikal steroid kremler veya merhemler reçete edilir. Bu ilaçlar iltihaplanmayı azaltarak kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıkları kontrol altına alır. Ancak kullanımıyla ilgili doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izlemeniz önemlidir.
  • Diğer İlaçlar: Bazı durumlarda egzama semptomlarını hafifletmek için antihistaminikler, immün modülatörler veya antibiyotikler gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar semptomları kontrol altına almak veya enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir.
  • Fototerapi: Egzama tedavisinde fototerapi cildi özel ışık kaynakları altında maruz bırakmayı içerir. Ultraviyole A (UVA) veya ultraviyole B (UVB) ışınları iltihabı azaltabilir ve egzama semptomlarını hafifletebilir. Ancak fototerapi uzman kontrolünde uygulanmalıdır.

Egzama tedavisi bireysel olarak belirlenmelidir ve herkes için farklılık gösterebilir. Bu nedenle semptomların şiddetini azaltmak ve kontrol altına almak için en iyi tedavi seçeneğini belirlemek için bir dermatolog veya cilt uzmanına danışmanız önemlidir.

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Egzama nasıl çabuk geçer?

Egzama tamamen geçirilemeyen bir rahatsızlıktır ancak semptomları hafifletmek ve kontrol altına almak için bazı önlemler alınabilir. Bunlar arasında cildi nemli tutmak, tahriş edici maddelerden kaçınmak, alerjenleri tanımak ve önlemek, doğru cilt bakımı uygulamak ve doktorunuzun önerdiği tedavi planını takip etmek yer alır. Egzama tedavisi bireysel olarak belirlenmelidir ve herkes için farklılık gösterebilir. Bir dermatolog veya cilt uzmanı semptomları yönetmek ve uygun tedavi seçeneklerini sunmak konusunda en iyi rehberlik sağlayabilir.

Egzama bulaşıcı mı?

Egzama bulaşıcı bir cilt rahatsızlığı değildir. Egzama bir kişiden diğerine temas veya solunum yoluyla geçmez. Egzama ciltteki inflamasyon ve tahriş sonucu ortaya çıkan kronik bir durumdur. Genellikle genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi sorunlarıyla ilişkilendirilir. Egzamalı bir kişiyle temas etmek veya aynı ortamı paylaşmak egzama geliştirme riskini artırmaz. Egzama semptomları olan bir kişiye destek ve anlayış göstermek egzamanın yönetilmesine yardımcı olabilir. Ancak egzama semptomları şiddetliyse veya enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

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