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Einstein tarafından icat edildiğini duyduğunuzda şaşıracağınız 4 buluş

16.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fizik dünyasının dahi isimlerinden biri olarak kabul edilen Albert Einstein, ürettiği fizik teorilerinin yanında gündelik hayatında oldukça sosyal bir kişilik olarak tanımlanıyor. Einstein, kitap kulübü kurdu, keman çaldı ve Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nin kurulmasına yardımcı oldu. Bütün bunların yanında oldukça şaşıracağınız buluşlara imza attı.

Einstein tarafından icat edildiğini duyduğunuzda şaşıracağınız 4 buluş

14 Mart 1879 yılında Württemberg'de dünyaya gelen Albert Einstein, dünyanın önemli düşünürleri arasında yer alıyor. E=mc2 formülünü bulan, tüm dünyada bu formülle tanınan Albert Einstein, Nobel Fizik Ödülünün sahibidir. İzafiyet teorisiyle dünya çapında tanınan Einstein, fizikçi kimliği dışında da aslında birçok icat için adım attı. Sizler için Einstein’in daha önce duymadığınız buluşlarını araştırdık.

GENİŞLETİLEBİLİR TAKIM ELBİSE

Bu takım elbise ceketi aslında iki düğmeli setten oluşuyor. Bu iki setten biri daha zayıf olunan diğeri ise kilo alınan günlerde yardıma koşuyor.

SES KAYIT CİHAZI

1930’lu yıllarda radyo ve sinema sektörü oldukça popülerdi. Bilimsel uğraşılarının yanında Einstein, popüler olan durumlarla yakından ilgileniyordu. Hatta İngiliz aktör Charlie Chaplin ile de yakın dostluklar kurmuştu. Alman mühendis Rudolf Goldschmidt ile birlikte ses kayıt cihazları üzerine oldukça yoğun bir şekilde çalıştı.

OTOMATİK AYARLANAN KAMERA

Ünlü bilim insanı, ortamın ışığına göre kendisini ayarlayabilen bir fotoğraf makinesi fikrini ortaya attı. Bu konuda ise Alman mucit Gustav Bucky ile çalıştı ve Bucky otomatik kamera konusunda birçok patent almayı başardı. Patentlerini aldıktan 5 yıl sonra Kodak "elektrik gözlü" olarak tanımladığı otomatik ayarlanan kamera ile ortaya çıktı. Tasarımları farklı olsa da piyasaya sürülen bu makine Einstein’in düşüncesiyle aynı prensipte çalışıyordu.

BUZDOLABI

Einstein, toksik dumanları sızdıran ve Almanya'da biçok kişinin ölümüne neden olan bir buzdolabını duyduktan sonra, yeni ve daha güvenli bir buzdolabı icat etmeye karar verdi. Öğrencisi Leo Szilard ile birlikte, sabit bir basınçta çalışan, hareketli herhangi bir parçası olmayan, hepsi de bir şekilde toksik duman kaçırma riskini ortadan kaldıran bir buzdolabı icat etmek için bir araya geldi. İkili, tasarımları için 45 farklı patent aldı.

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