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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 gişe listesinin zirvesini bırakmıyor

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SİNEMA TV  | 04.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sevilen seri Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) bir hafta sonunu daha ABD box office listesinin zirvesinde tamamladı.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 gişe listesinin zirvesini bırakmıyor

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Vizyona yeni giren filmlerden sadece 3’ünün ilk 10’a girebildiği listenin üst sıralarında ise 3 animasyon yapım yer aldı. Listenin zirvesinde geçen hafta olduğu gibi How to Train Your Dragon: The Hidden World yer aldı. 30 milyon dolar hasılat elde eden filmi, 27.1 milyon dolarla A Madea Family Funeral adlı yapım takip etti. Üçüncü sırada 7 milyon dolarla Alita: Battle Angel yer alırken, dördüncü sırada ise 6.6 milyon dolarlık hasılatla The Lego Movie 2: The Second Part yer aldı. Listenin beşinci sırasına En İyi Film Oscar’ına layık görülen Yeşil Rehber (Green Book) yükseldi. 4.7 milyon dolar hasılat elde eden yapımı, aynı miktarda gelir elde ettiği Fighting with My Family takip etti.

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Romantik komedi türündeki yapım Isn't It Romantic 4.6 milyon dolar hasılatla altıncı sırada yer alırken, haftanın yeni filmlerinden Greta 4.6 milyon dolarla listeye yedinci sıradan giriş yaptı. “Kadınlar Ne İster?” filminden yola çıkarak beyazperdeye uyarlanan komedi filmi What Men Want 2.7 milyon dolarla dokuzuncu sırada yer alırken, listenin onuncu sırasında 2.5 milyon dolarla korku filmi Happy Death Day 2U yer aldı.

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