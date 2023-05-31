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Ekipler gözlerine inanamadı! Bir ilde akılalmaz olay... Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

31.05.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, bir lokantada akıllara durgunluk veren bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Lokantanın mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark edip, etlerin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı! Yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirilirken, lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.

Ekipler gözlerine inanamadı! Bir ilde akılalmaz olay... Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Şanlıurfa’da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı. İşte detaylar...

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Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

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İÇERİSİNDEKİ SIVININ ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU GÖRDÜLER, GÖZLERİNE İNANAMADILAR!

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

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Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

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İMHA EDİLDİ

El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

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MÜŞTERİLERE YEDİRMİŞLER

Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.

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(İHA)

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Zabıta Şanlıurfa tavuk çamaşır suyu haliliye belediyesi lokanta

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