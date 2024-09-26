EKPSS nedir, puanı nasıl hesaplanır? EKPSS puan hesaplama

EKPSS engellilik durumuna uygun olarak özel düzenlemelerle hazırlanır. Engelli adayların kamu personeli olmak için bu sınava girmesi ve yeterli puanı alması gerekir. Normal KPSS sınavları gibi genel kültür ve genel yetenek testleri bulunur. Toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli sınav puanı ağırlık türlerine göre ayrılarak belirlenir. Görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli ve görme, işitme engelli bireyler için soru kitapçıkları vardır. Genel kültür ve genel yetenek sınav sonuçları yarı yarıya hesaplanır.

EKPSS nedir?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi amacıyla yapılan bir sınavdır. Türkiye'deki engelli vatandaşların iş hayatına katılımını sağlamak ve kamuya uygun pozisyonlara yerleşmelerini kolaylaştırmak için düzenlenir. Sınav ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılmakta olup, sınava katılanların engel durumları göz önünde bulundurularak özel koşullar sağlanır.

EKPSS, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini ölçerken, adayların sınav sonucuna göre tercih ettikleri kamu kadrolarına yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Engelli vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu sınav, Türkiye'deki sosyal dengeyi güçlendirmeyi ve engelli bireylerin iş gücüne etkin katılımını teşvik etmeyi amaçlar. EKPSS başvurusu yapılarak belirlenen tarihlerde sınava girilebilir.

EKPSS neden yapılır?

Engelli bireylerin kamuda eşit fırsatlar çerçevesinde istihdam edilmesi amacıyla EKPSS yapılır. Bu sınav engellilere yönelik ayrımcılığı önlemek, onların çalışma hayatına katılımını artırmak ve toplumsal hayata tam entegrasyonunu sağlamak için önemli bir araçtır. Engelli bireylerin becerilerine uygun kamu görevlerine yerleştirilmeleri için adil bir değerlendirme süreci sunar. EKPSS aynı zamanda devletin sosyal sorumluluk anlayışını yansıtarak engelli bireylerin iş gücünde aktif yer almasını teşvik eder ve onlara güvenli bir kariyer yolu açar.

EKPSS puanı nasıl hesaplanır?

EKPSS puan hesaplama süreci adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevapları temel alınarak gerçekleştirilir. Doğru cevaplardan yanlışların 1/4'ü çıkarılarak ham puan hesaplanır. Bu ham puanlar üzerinden her test için ortalama ve standart sapma bulunur ve adayların standart puanları belirlenir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri her biri %50 ağırlıkla dikkate alınarak, adayların ağırlıklı puanı hesaplanır. Adayların puanları, ortaöğretim için EKPSSP1, ön lisans için EKPSSP2, lisans için EKPSSP3 olarak dönüştürülür. Sınav sonrası iptaller veya cevap değişiklikleri olduğunda, puanlar yeniden düzenlenir.

EKPSS atama nasıl yapılır?

EKPSS atama süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar ve adaylar EKPSS puanlarına göre tercih yapma hakkı kazanırlar. EKPSS sonuçları açıklanmasının ardından başvuru süreci başlar.

Adaylar, tercih süreci başladığında ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzlarına bakarak, eğitim düzeylerine (ortaöğretim, ön lisans, lisans) uygun pozisyonları seçebilirler. EKPSS sonuç puanına göre tercih yapılabilir. Tercihler, genellikle adayların aldıkları puanlar ve açık kadrolar doğrultusunda yapılır. Adaylar, tercihler sonucunda yerleştirildiklerinde görev yerleri ve görev tanımları da belirtilmiş olur. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken husus, başvuru koşullarının ve tercih işlemlerinin kılavuzda belirtilen şekilde takip edilmesidir.

EKPSS tercih süreci başladığında ortaöğretim, ön lisans ve lisans türüne göre başvuru kılavuzuna bakılarak liste oluşturulur. EKPSS tercih sonuçları açıklandığında yerleştirilen yer ve görev tanımı görülebilir.