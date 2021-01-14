EKPSS nitelik kodları 2021... EKPSS 1103, 1101,6225, 3388,2049,3007,7363 nitelik kodları ne anlama geliyor?

EKPSS nitelik kodları neler 2021? 13 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayan engelli personel tercihlerinde adaylar nitelik kodlarına takıldı. 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nun yayımlanması ile birlikte, kılavuzu inceleyen engelli memur adayları, 2049,7363, 1103, 1101,3388 ntelik kodlarının anlamını sorguluyor. 19 Ocak 2021 tarihinde gece 23:59'a kadar sürecek olan engelli memur atama tercihleri 13 Ocak itibari ile başladı. İşte EKPSS 1103, 1101,6225, 3388,2049,3007,7363 ve diğer nitelik kodları...

EKPSS MEMUR ATAMA BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın resmi internet sitesi olan "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinden yapılacak. EKPSS memur atama tercihleri başvurusu ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. İşte EKPSS nitelik kodları neler 2021 sorusunun cevabı...

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu: Cinsiyeti erkek olmak.

1103 NİTELİK KODU NEDİR?

1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.

2049 NİTELİK KODU NEDİR?

2049 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak