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Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 04.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarında kasım ayının en çok konuşulan dizileri belli olurken, ekranlara veda eden diziler ve yeni sezon bölümleriyle start alan projeler merak uyandıran başlıklar arasında yer aldı. İşte detaylar ve dizilerin sıralaması...

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Medya takip merkezi Ajans Press, kasım ayının televizyon raporunu çıkardı. Medya incelemesine göre, ekranlara veda eden diziler ve yeni sezon bölümleriyle start alan yapımlar seyircinin yanı sıra TV sayfalarının da dikkat çeken başlıkları arasına yerleşti.

Kasım ayının televizyon raporu incelendiğinde, en çok konuşulan yapımın yeni sezon bölümleri başlayan Diriliş Ertuğrul olduğu görüldü.

Yeni sezon bölümleriyle ekran macerasını sürdüren dizi, 217 yazılı basın haberiyle kasım ayının en çok konuşulan televizyon dizisi olmayı başardı.

İSTANBULLU GELİN ÜÇÜNCÜ OLDU

Dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova ise 176 yazılı basın haberiyle konuşulurken, kasım ayının en çok konuşulan ikinci yapımı oldu.

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İstanbullu Gelin ise 154 haberle en çok konuşulan diziler sıralamasında üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Ufak Tefek Cinayetler 140 haberle dördüncü sıraya yerleşti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise 136 haberle listenin beşinci sırasında yer almayı başardı.

Ajans Press’in 1- 30 Kasım tarihleri arasında yaptığı yazılı basın incelemesinde, ilk beşi takip eden diğer yapımlar sırasıyla şöyle:

Sen Anlat Karadeniz (132 haber)

Arka Sokaklar (125 haber)

Çocuklar Duymasın (118 haber)

Erkenci Kuş (112 haber)

Muhteşem İkili (91 haber)

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Diriliş Ertuğrul Bir Zamanlar Çukurova İstanbullu Gelin

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