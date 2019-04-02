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Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde gözüken Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gitti.

Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu, ziyaretine ilişkin bilgi verdi. İmamoğlu, "Seçim sonrası için Ankara'ya, Anıtkabir'e bir ziyaret planlamıştım. Bu benim çocuklarımla beraber manevi planımdı. Akabinde genel merkezi, sayın genel başkanımı ziyaret edeceğim. Ardından da İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'i ziyaret edeceğim" dedi.

Miraç kandilini herkes için mübarek olması temennisinde bulunan Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU ŞU ANDA BENİM GÜVENEĞİM TEK KURUM

"Yüksek Seçim Kurulu şu anda benim güvendiğim tek kurum" diyen Ekrem İmamoğlu, "Benim sayın Yıldırım'a vicdanen güvenim kalmamıştır. Hala afişler asılıyor ve hala sandıklarla ilgili beyanlarda bulunuyor ve sosyal medya duyuruları yapılıyorsa çok yazık ve günah. Benim duyurum şudur; elimizde evraklar var. 16 milyon adına kararlıyım. Kimdir Ekrem İmamoğlu, kimdir Binali Yıldırım? Millettir önemli olan. Onlar adına kararlıyım. Sandık tutanakları sayın Yıldırım lehine sonuç verseydi, ben çıkıp 'hayırlı uğurlu olsun' derdim. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi örgüt üyelerine, gönüllülere çağrı yapıyorum. Gitsinler, sükunetle ilçe seçim kurulları önlerinde tedbir almaya devam etsinler. İl Başkanlığımız, MYK üyeleri, milletvekillerimiz zaten yoğun bir şekilde süreci takip ediyorlar. Tek bir oyumuza sıkıntı getirmeyeceğiz" dedi.

İBB'DEN DOSYA KAÇIRIYORLAR İDDİASI

Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehir belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Şu iki günde dosya kaçıranlar odasını toplayanlar. Ben gelip tedbir almak istiyorum. İstanbullu'nun bir kuruşunun bile hesabını soracağım. Oradaki siyasi iradeyi, hiçbir İstanbul Büyükşehri Belediyesi'nin alın teri akıtan çalışanı dinlemesin" şeklinde konuştu.

"YSK BİZİ YANILTMAYACAK"

İmamoğlu, YSK'ye itiraz sürelerinin bugün sona ereceğine ilişkin bir soruya, "Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorum. Bizi yanıltmayacak. Bu ülke büyük bir ülke, bu devlet büyük bir devlet, bu millet büyük bir millet" yanıtını verdi

Konuşmasında "Anadolu Ajansı'nı artık yok sayıyorum" diyen İmamoğlu, "Benim paramı alıp cebine koymasın. 82 milyonun parasını alıp cebine koymasın. Nasıl siyasi cümleler ettiğini biliyorum. Bir genel müdür; gitsin siyaset yapsın. Belki milletvekili olur, muhtar olur" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gitti.

(DHA)

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