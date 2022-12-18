HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak cevap...

Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak cevap...

18.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ceza almasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, 'İBB Başkanı görevden alınacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak cevap...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Göksu Öngören Özgür ile "Ne Oluyor?" programına konuk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, 'İmamoğlu görevden alınacak mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Screenshot_6

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TAMAMEN HUKUK CAMBAZLIĞI'

"İmamoğlu seçildi. Avrupa'da herhangi bir toplantıya gitti, Türkiye'yi şikayet etti. Ben de bunun doğru olmadığını söyledim. Bir siyasetçi hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, HDP'yi ayrı tutuyorum. Onlar terör örgütünün bir uzantısı. Bir siyasetçi Avrupa'ya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Biz kendi içimizde çözeriz. Bu uluslararası alanda da böyledir. Kimse bize gelip kendi muhalefetini şikayet etmiyor. İBB Başkanı, Avrupa'ya gidiyor ve orada bunu dile getiriyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Orada suçlayıcı bir dil kullanıyor. Ben de konuşmamın birinde 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmaktır' dedim. Bunu söyledikten sonra İmamoğlu bana cevap veriyor. Ve cevabında dönüyor, başka bir konuya geçiyor, 'Esas bu seçimi iptal edenler ahmaktır' diyor. Konu benden başka bir alana geçiyor. Bunlar baktılar ki dava ile ilgili bir problem çıkabilir. Döndüler ve dediler ki biz bu sözü Süleyman Soylu'ya söyledik. Bu tamamen bir hukuk cambazlığıdır.

'POZİTİF HUKUK AÇISINDAN CEZA DOĞRU'

Pozitif hukuk açısından verilen ceza doğru bir karar. Daha önce de bir kamu görevlisine afedersin 'İtlik yapma' diyor. Sonra 'Basitlik yapma' dedim diyor. Bunu kim yer? Bakılması gereken şu, 1, böyle bir mahkeme görülüyor. Hukukun da kendine ait bir cezası var. Bu ceza da biliniyor. 2, bunu bildikleri için, burada hukuk açısından daha tehlikeli bir şey var. Anayasa 138 ve TCK 288 çok açık şekilde altını çiziyor. Diyor ki yargıya müdahale edemezsiniz. Bu herkes için geçerli. Siz bir mahkeme görülürken mahkemenin etrafının miting alanı gibi doldurulduğunu gördünüz mü? 'Karar siyaseten yanlış' demek hukuk devletinde olmaz.

İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?

Bizim kanunlarımız anayasamızda İçişleri Bakanlığı'na yetki veriyor. Diyor ki eğer bir kişi görev suçu dolayısıyla soruşturmalara tabi tutuluyorsa, İçişleri Bakanı bunu görevden alma hakkına sahiptir. Kanun da bunu ikiye ayırmış. Bir terör, iki görevden kaynaklanan sebepler. Örneğin Yalova Belediye Başkanı. İhaleye fesat karıştırma gibi. Bu dava ile ilgili terörle ilgili bir şey söz konusu değil. Kayyumluk bir durum yok. İBB Başkanı'nı görevden alma yetkim yok. Burada bir hakaret suçu var. Diyelim ki başka bir suç işledi. Benim bununla ilgili de görevden alma yetkim yok.

İSTİNAF VE YARGITAY ONAYLARSA GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VAR MI?

Yargı onayladıktan sonra bir süreç daha var. Orada benim onu düşürebilme hakkım yok ama açığa alma hakkım var. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda İmamoğlu'nu görevden alırım. Örneğin Edremit Belediye Başkanı açığa alındı. Belediye başkanlığı, Danıştay'ın kararıyla düşer. Açığa alma ayrı, belediye başkanlığını düşürme ayrıdır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar
Binayı havaya uçuracaktı! Bu ilk değilmiş: Gittiği her yerde...Binayı havaya uçuracaktı! Bu ilk değilmiş: Gittiği her yerde...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Ünlü profesörden tepki geldi! "Bilim dışı, dünya bize gülüyor"

Ünlü profesörden tepki geldi! "Bilim dışı, dünya bize gülüyor"

Kıskançlık tartışması kanlı bitti!

Kıskançlık tartışması kanlı bitti!

Bahçeli'den gündem yaratacak sözler! "Kılıçdaroğlu'na operasyon için harekete geçtiler"

Bahçeli'den gündem yaratacak sözler! "Kılıçdaroğlu'na operasyon için harekete geçtiler"

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.