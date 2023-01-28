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  4. Ekrem İmamoğlu ile esnaf arasında ilginç diyalog! 'Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani'

Ekrem İmamoğlu ile esnaf arasında ilginç diyalog! 'Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani'

28.01.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e geldi. İmamoğlu, esnaf ziyareti yaptığı sırada bir fırında üzerinde adının yazılı olduğu ekmeği gördü. Ekmeği yapan esnafı ziyaret eden İmamoğlu, "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile esnaf arasında ilginç diyalog! 'Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e geldi. Teyfikbey Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden İmamoğlu, burada 60 ekmek büyüklüğünde ekmeğin üzerine Ekrem İmamoğlu yazan bir esnafı ziyaret etti.

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'EKMEK GİBİ YESİNLER EKREM'İ DİYORSUNUZ YANİ'

Burada kendisine Vakfıkebir ekmeği ikram eden iş yeri sahibi Metin Turan'a İmamoğlu, "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" diyerek ekmeği tattı.

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İş yeri sahibi Metin Turan da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiğini kendisine böyle bir ekmek hazırladığı söyledi. (İHA)

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Ekrem İmamoğlu Esnaf ekmek

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