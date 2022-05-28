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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına çağrı: En büyük ayıptır

28.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevkidaşlarına seslendi. Parti içinde birlik çağırıs yapan İmamoğlu, "Ortak zafer için hazırız" mesajı verdi. Sözlerine "Bizler, seçim sürecinin neferleriyiz" diyerek devam eden İmamoğlu, "Kendi içimizde kavga yaşanacak en büyük ayıptır" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına çağrı: En büyük ayıptır

CHP'li belediye başkanlarının Van'da bir araya geldiği çalıştayda Ekrem İmamoğlu dikkat çeken mesajlar verdi. Basına kapalı ve sadece belediye başkanlarının bulunduğu alanda mevkidaşlarına seslenen İmamoğlu, parti içi birlik çağrısı yaparak "Kendi içimizdeki kavga en büyük ayıptır" mesajı verdi.

CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, iki gün sürecek çalıştay Torun'un konuşması sonrası başlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanlarına yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdiği öğrenildi.

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CHP'Lİ VEKİLLERE BÖYLE SESLENDİ

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, sadece belediye başkanlarının olduğu bölümde Ekrem İmamoğlu, mevkidaşlarına bir konuşma yaptı. Parti içi birlik çağrısı yapan İmamoğlu, şu noktalara değindi:

"Belediyelerin yaptığı hizmetlerin parti teşkilatımız ve milletvekillerimiz tarafından da sahiplenilmesi ve bu süreçte desteklemeleri gerekir. Belediyelerin yaptığı hizmetlerin milletvekilleri ve parti teşkilatları tarafından duyurulması konusunda bile yeterince istekli davranılmadığını görüyorum. Çatışmaya, küsmeye bu tarihi seçim öncesinde kimsenin hakkı ve tahammülü yoktur. Bunu hiç unutmadan davranmalı ve belediyelere parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin de sahip çıkması gerektiğini düşünmeliyiz. "

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"Seçim sürecinde bütün inançlara ve değerlere eşit yurttaşlık temelinde yaklaşmalıyız. Biz İBB olarak, kurduğumuz inanç masası ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İktidarın kutuplaştırıcı politikalarını etkisizleştirmenin yolu buradan geçiyor.”

"KENDİ İÇİMİZDEKİ KAVGA, YAŞANACAK EN BÜYÜK AYIPTIR"

Birlik çağrısı yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak zafer için hazırız, ancak seçimi kazanmışız gibi bir rahatlık içine de girmemeliyiz. Yapılacak çok ama çok işimiz var. Seçim kampanyası dönemine sadece CHP olarak değil 6’lı masayla koordineli bir biçimde hareket etmeli onları da kampanya sürecine katmalı hatta 6’lı masa dışında kalan partilere de ulaşmalı ve onları da dinlemeli, dikkate almalıyız.

Bizler, seçim sürecinin neferleriyiz. Kendi içimizde kavga yaşanacak en büyük ayıptır. Ancak bir arada çalışarak, uzlaşarak zorlukları aşarız. Topluma güven veren, kavga dilini reddeden, yeni bir anlayışı seçmenlere anlatmalıyız. Van’da dün yaptığımız saha çalışmalarında, iki şey bizi çok etkiledi. Gençler işsiz, aileler bırakın geçinmeyi yeterince besin alamamaktan şikayetçiydi. Düşünün ki Van, yaşı 24’ün altında olan nüfusa sahip Türkiye’nin 5’inci büyük ili.”

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Ekrem İmamoğlu CHP

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