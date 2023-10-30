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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler: 'Kararlılıkla yürüyeceğiz'

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler: 'Kararlılıkla yürüyeceğiz'

30.10.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyetin bize kazandırdığı öz güven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere, hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk’ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla, kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.

İBB, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yıldönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan kutlama programı, Maltepe Etkinlik Alanı'nda; CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan adayı Örsan K. Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve alanı dolduran İstanbulluların katılımıyla gerçekleştirildi.

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İmamoğlu, 150 metrelik sahneye, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile çıktı. İmamoğlu çifti, sahnede vatandaşları selamladı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HİÇ KİMSEYE, HİÇBİR GRUBA AYRICALIK TANINMAYACAK"

"Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet, birbirimize verdiğimiz namus ve şeref sözüdür. 29 Ekim 1923'te hep birlikte bir söz verdik. ‘Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak' dedik. ‘Bu memlekette, 86 milyon insanımız eşit hissedarlar olacak' demiştik. Hiç kimseye, hiçbir gruba ayrılık, ayrıcalık tanınmayacak.

Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i hep birlikte hiçbir farklılığımıza bakmadan, herkesi aynı ölçüde saygın ve değerli kabul edeceğimize birbirimize söz verdik.

Sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla yaşamaya söz verdik. ‘Birbirimizi dert edineceğiz. Birbirimizin yanında olacağız' dedik. Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için, dayanışma içinde birbirimizi omuz verdiğimiz için bugün hala ayakta ve çok güçlü.

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"CUMHURİYET BİR DEVLET REJİMİNİN ÖTESİNDE"

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, ilk günkü coşkuyla ve umutla kutluyoruz. Kutlu olsun Cumhuriyet. Ne kadar kutlasak az. Ne kadar gurur duysak az. Ülkemizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar ansak az. Ona minnet duyuyoruz. Cumhuriyet, bir devlet rejiminin çok ötesinde, bir gerçeklik.

Cumhuriyet, aynı zamanda beraberce oluşturduğumuz bir toplum projesidir. Bu toplum projesinin özünde, hep birlikte insanın özgürlüğü, eşitliği ve toplumun dayanışması yatmaktadır.

Cumhuriyet, insanların hiçbir baskı ve tahakküm olmadan, özgürce ve eşitçe dayanışma içinde bir arada oldukları ve hep birlikte yönettikleri rejimin adıdır. Cumhuriyet; efendiyi, tahakkümü reddeder. Tebaa bitmiştir, vatandaşlık başlamıştır. Cumhuriyet anlayışında hiçbir birey, hiçbir toplum kesimi, diğerleri üzerine tahakküm kuramaz.

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Aynı şekilde devlet de toplum üzerinde tahakküm kuramaz. Devlet, vatandaşını sever. Devlet, vatandaşına şefkatli bakar. Devlet tahakküm kurmaz. İşte Cumhuriyetimiz, özgür ve eşit yurttaşların dayanışma içinde kurdukları toplumsal barışın adıdır.

Cumhuriyet ideali, uluslararası barışın da güvencesidir. Dünyanın savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde, Cumhuriyetimize sahip çıkmak; barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. İnsanlığa sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak; dünyaya eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış mesajı vermektir.

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"BİRLİĞİMİZİ TAZELEMEK GÖREVİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İkinci yüzyıla adım atarken, Cumhuriyetimizi, yani birliğimizi, tazelemek göreviyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bunu toplumdaki tarihi yaraları kapatarak başaracağız. Kendini dışlanmış hisseden kim varsa, tüm kesimleri eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında hep birlikte buluşturacağız.

Omuz omuza olacağız. Buluşturarak başaracağız. Türkiye’yi özgür ve mutlu, güçlü ve istikrarlı bir ülke yapabilmenin şartı, Cumhuriyet ilke ve değerleri etrafında buluşmaktır. En büyük uzlaşmayı, bu güzel buluşmayı, hep birlikte yeniden gerçekleştireceğiz.

Cumhuriyetin bize kazandırdığı öz güven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere, hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk’ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla, kararlılıkla yürüyeceğiz.

Hazır mıyız? Hazır mıyız İstanbul. Kararlı mıyız? Cumhuriyet için hazır mıyız? Demokrasi için hazır mıyız? Atatürk için hazır mıyız?

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"KARANLIĞIN SONUNDA IŞIL IŞIL AYDINLIK BEKLİYOR"

Kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeden yürüyeceğiz. Ve mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Göreceksiniz, bizi karanlığın sonunda pırıl pırıl, ışıl ışıl aydınlık bekliyor. Bunun için çok koşacağız.

Bizler, gittiğimiz her yeri aydınlatacağız. Biz kimiz? Biz, medeniyetin beşiği Anadoluyuz. Biz, genç ve cesur Türkiye’yiz. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var.

Milletçe hazırız. Biz, Cumhuriyetin evlatlarıyız. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. 100'üncü yaşımız kutlu olsun. Tam bağımsız Türkiye var olsun. Atatürk; sen çok yaşa. Cumhuriyet; sen çok yaşa. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

İMAMOĞLU: 'ZEREN ERTAŞ'IN ADI İBB YURDUNA VERİLECEK'

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde lojman olarak tasarlanan, ardından bir vakfa yurt olarak tahsis edilen binayı depreme karşı güçlendirip, öğrencilerin kullanımına açtı. İmamoğlu açılış öncesinde Aydın’da KYK yurdunda asansörün düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu aktarak “Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada, birkaç hafta içerisinde bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşehrimizin ismini yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul

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