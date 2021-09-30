HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İBB'nin taksi teklifi 9. kez reddedildi

Son Dakika: İBB'nin taksi teklifi 9. kez reddedildi

30.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) UKOME'ye sunduğu 1000 yeni taksi teklifi, 9. kez reddedildi.

Son Dakika: İBB'nin taksi teklifi 9. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyor. Bugünkü toplantıda bu teklifin 1000 taksilik bölümü oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
PARTNERCem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!
Navigasyonu dinleyip girdi, aracıyla taklalar atarak durabildiNavigasyonu dinleyip girdi, aracıyla taklalar atarak durabildi
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.