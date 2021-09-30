Son Dakika: İBB'nin taksi teklifi 9. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyor. Bugünkü toplantıda bu teklifin 1000 taksilik bölümü oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi.

