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Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'daki gerginlikle ilgili dikkat çeken sözler! 'Altında kalırsınız'

28.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışında konuştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile yaşanılan olay hakkında açıklamada bulunan İmamoğlu, Tuzla'daki arıtma tesisi açılışını belediye başkanı olduğu zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını ancak, projenin Nurettin Sözen tarafından başlatıldığını hatırlatarak, "Böyle bir şeyin siyasi altlığını bu şekilde deşifre ettiğiniz zaman altında o kadar şey çıkar ki altında kalırsınız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'daki gerginlikle ilgili dikkat çeken sözler! 'Altında kalırsınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışını gerçekleştirdi. 800 metre uzunluğa sahip, seyahat süresi ise 2 buçuk dakika olan hattın açılışında konuşan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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PROJENİN TEK SAHİBİ MİLLET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın önceki dönemden yarım kaldığına dikkat çekerek "Biz neredeyse kalan yüzde 80'ini ve geçmişteki hataları gidererek yaptığımız iş ve bitiriş biçimimiz aynen buradaki gibi olmuştur. Çıkıp diyorlar ki, 'İmamoğlu bizim projemizi sahipleniyor. Sahiplenmesek batırırdınız, batırmadık. Sizden teslim aldık, sahiplendik, insan gibi teslim ediyoruz. Bizim dediğimiz şey bir partinin olabilir mi? Bir zümrenin olabilir mi? Burada herkes milletin bütçesini en ahlaklı, en erdemli şekilde çalışıp hayat geçirmenin çabası içerisinde. Projenin tek sahibi var. Millet" diye konuştu.

İmamoğlu, "Kendi dönemimizdeki iş yapma düzenimizi gururla sahipleniyorum onu söyleyeyim. Bu bizim iş yapma düzenimizdir ve gurur duyuyorum" dedi.

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TUZLA'DA ARITMA TESİSİ AÇILIŞINDAKİ GERGİNLİK

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yla yaşanılan olay hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "96 yılında Tuzla'daki arıtma tesisi açıldı o dönemin belediye başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz. Tabi ki ederiz. Onun döneminde bitirilmiştir. Ama unuttuğu bir şey var. O projenin hazırlanmasını ve başlangıcını Nurettin Sözen yapmış. Temelini atmış, başlatmış. Süreci olgunlaştırmış. Sayın Erdoğan da bitirmiş. Allah razı olsun. Böyle bir şeyin siyasi altlığını bu şekilde deşifre ettiğiniz zaman altında o kadar şey çıkar ki altında kalırsınız" dedi.

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DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

İmamoğlu, "Daha yapacağımız çok iş var. 2050'de bu şehri karbon nötr ve dirençli bir kent haline getirmek istiyoruz. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasında 75 kilometreyi 55 dakikada almasını hesapladığımız projelerinde sona geldiğimiz, uluslararası ve ulusal süreçlerde vitrine koyduğumuz hız ray projemiz çok önemli. Füniküler hatları yapmaya devam edeceğiz. 3 tane daha füniküler hattının tasarımlarını sona getirdik. Bunlardan bir tanesi İTÜ-İstinye füniküler hattımız. Bir tanesi Yıldız-Ortaköy füniküler hattımız. Bir diğeri de Altunizade Çengelköy füniküler hattımız olacak. Buralardan boğaza vatandaşlarımızı taşıyarak deniz ulaşımını da canlandıracağız" diye konuştu.

Açılışın ardından füniküler ile Aşiyan'a giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buradan tekne ile Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasına geçti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tuzla Nurettin Sözen şadi yazıcı

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