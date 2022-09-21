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Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesi flaş karar! Hepsi yasaklandı... İşte son gelişmeler

21.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. "Siyasi yasak kararı" ile de karşı karşıya olan İmamoğlu'na çok sayıda destek gelirken Kartal'da görülecek dava öncesi flaş bir karar alındı ve adliye önünde yürüyüş ve toplanma gibi eylemler yasaklandı. İşte son gelişmeler...

Ekrem İmamoğlu'nun davası öncesi flaş karar! Hepsi yasaklandı... İşte son gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Siyasi yasak kararı ile de karşı karşıya olan İmamoğlu'na birçok siyasi isimden ve vatandaşlardan destek gelirken, dava öncesi adliye önünde toplanma, görüntü alma ve basın açıklaması yapmak yasaklandı.

İşte kritik dava öncesi son gelişmeler...

09.50

"HAKLIYIZ VE ELBETTE KAZANACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplanma ve gösteri özgürlüğüne yasak getirilmesine tepki gösterdi. Twiter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Resmi yazıyla adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak." dedi.

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09.40

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, evrakın görüntüsünü paylaşarak "Bu resmi evrak korkunun ve parti devletinin net göstergesidir. Ekrem İmamoğlu davası için adliyenin olduğu ilçede özel 'bir günlük' yasaklar ilan ediliyor. Korkunun faydası yok, geliyor gelmekte olan" ifadesini kullandı.

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09.35

DURUŞMA ÖNCESİ FLAŞ KARAR! YASAKLANDI

Büyükşehir belediye başkanına destek amacıyla birçok kişinin bugün Anadolu Adliyesi'ne gitmesi bekleniyordu. Ancak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Gerekçe olarak 'kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali' gösterildi. Dilekçede şunlar yer aldı:

"Duruşmaya katılım için yoğun çağrılar yapıldığı ve katılımın yüksek olacağı düşünüldüğünden bu durumun kamu düzeni ve kamunun esenliğini bozabileceği değerlendirilmektedir. Anadolu Adliyesi yerleşkesinde ve civarında toplanacak grubun eylemlerinin, basın açıklamasına ve gösteri olaylarına dönüşerek adliyede devam eden duruşmaları ve işleyişi olumsuz etkileyeceğinden, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla valilik oluru ile belirtilen yerler dışında 21.09.2021 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yapılmasının yasaklanması hususunu olurlarınıza arz ederim."

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, bugün görülecek duruşma öncesi Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi'ye açıklamalarda bulundu ve bir karar çıkmasını beklemediğini söyledi:

"Daha önceki taleplerimize ilişkin savcılık mütalaayı incelemek üzere süre istemiş ve tanıkların dinlenmesi yönünde işlem yapılmasını istemişti. Savcılığın, bu taleplere ilişkin mahkemenin ara karar oluşturmasını bekliyoruz. Savcılık görüşünü tanıkları dinledikten sonra mı açıklar, yoksa bir kısmına ilişkin yarın görüşünü açıklar mı bilemiyoruz. Bugünle ilgili beklentilerimiz buna ilişkin usule işlemlerin tamamlanmasıdır.”

SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?

Polat, "Siyasi yasak getirilebilir mi?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

“İddianamenin düzenleniş biçimine baktığımızda evet, bu ihtimal var. Fakat hukuken değerlendirdiğimizde bu ihtimal sıfır. Buradan bir ceza çıkması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik herhangi bir şey yok. Kaldı ki dava zaten Süleyman Soylu’nun 'bana hakaret etti' demesiyle şu ana kadar ortaya koyduğumuz delillerle çökmüş durumda. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik olarak hakaret edildiği iddiasıyla açılmış olan bu davadan hukuk kuralları içinde bir cezanın çıkmasını beklemiyorum ama iddiadaki istem, siyasi yasağı da içeren bir istem."

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu mahkeme

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