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  4. Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

20.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından il il yaptığı mitinglerle dikkat çeken Ekrem İmamoğlu dün de Kastamonu’da bir miting gerçekleştirdi. Ancak konuşmasına başladığı sırada dolu yağışının başlaması tedirgin etti. O anlarda Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da yaşadığı endişe dolu anlar kameralara böyle yansıdı.

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolu yağışının altında konuşmaya başlayınca eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı da olan Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da yaptığı konuşma sırasında başlayan dolu yağışına aldırış etmeden sahnenin önüne doğru ilerledi. O anlarda İmamoğlu'nu sahne arkasından izleyen eşi Dilek İmamoğlu ise endişeli anlar yaşadı.

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‘EKONOMİMİZ KRİZDEN KRİZE SALLANIYOR’

İBB Başkanı İmamoğlu, Kastamonu'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, "Bu seçide alacağımız karar ülkemizin nasıl yönetileceğine dair bir karar olacak. Liyakatsiz ellerde ekonomimiz krizden krize sallanıyor, paramızı pul ettiler, işsizlik ve yoksulluk aldı başını gidiyor. Hayat pahalılığı milletimizin belini büktü. Artık yönetemiyorlar, Türk Lirası dövize karşı zayıfladı, enflasyon bir canavara dönüştü. Türkiye’nin en liyakatli ekibine ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, bu ülkenin nimetlerden eşit şekilde yararlanabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz" dedi.

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'MİLLET BUNA İNANMAZ'

İmamoğlu, gençlere seslenerek, "21 yıl boyunca mülakat sistemiyle ne yazık ki sınavlardan yüksek not alan gençlerimizin bu iktidar hakkını yedi. Onların gözyaşları akarken ne yazık ki torpilli bir şekilde fırsat tanıdıkları, iş verdikleri, makam verdikleri insanlar hak etmedikleri yerlere geldiler. Bunu vicdanına sığdıran yöneticilerde artık vicdan kalmamış demektir. Ben size şöyle söyleyeyim; 21 yıldır bunu yapacaksınız, şimdi kalkıp millete ‘mülakatı kaldıracağım’ diyeceksiniz, buna inanır mı millet, inanmaz. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 5 milyon kardeşime sesleniyorum; eğer herkesin eşit yarıştığı, alnının teriyle hak ettiğini kazanan bir düzen istiyorsan o zaman oyunuzu 'hak, hukuk, adalet' diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceksiniz" diye konuştu.

'ÖZGÜR BİR ÜLKE İNŞA EDECEĞİZ'

İmamoğlu, "Biz millet için kazanacağız. Hukuksuzluğa adaletsizliğe uğramış kim varsa onlar için sonsuz mücadele vereceğiz. Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz, bu seçimde medeniyet seçimi yapacaksınız. Size söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyor, size 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız. Kardeşçe üretip kardeşçe bölüşeceğiz. Özgür bir ülke inşa edeceğiz. Çalışan bir devlet tesis edeceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderine hep birlikte el koyuyoruz. Gelin birlikte harekete geçelim, 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iş başına getirelim" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Kastamonu dolu yağışı Dilek İmamoğlu

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