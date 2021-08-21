Ekrem İmamoğlu Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun hayatından ve sanatından izler taşıyan mezarı, 21 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle ziyarete açılacak.

Hayatın kaybeden sevilen isimlerin kabrini yenileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, geçen yıl vefat eden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını da yeniledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteği doğrultusunda yenilenen kabri, ödüllü Mimar Kerem Piker tarafından tasarlandı. Huysuz Virjin karakteriyle ön plana çıkan Dursunoğlu'nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor. Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.



Mimar Peker, "Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi" dedi.



