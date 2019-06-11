Ekrem İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş, sezon finali yapmayarak hayranlarını oldukça sevindirmişti. Ancak dizinin sevenlerine bugün kötü bir haber geldi.

Salı akşamları yayınlanan dizinin 44. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Erkenci Kuş dizisi bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı seçim programı nedeniyle yayınlanmayacağı iddia edildi.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle gündeme gelen ve ganiş bir hayran kitlesine sahip olan Erkenci Kuş'un yeni bölümü 18 Haziran Salı günü yayınlanacak.

