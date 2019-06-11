MAGAZİN

Ekrem İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yaz sezonu boyunca devam etme kararı alan Erkenci Kuş dizisinin bugün yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı. Dizinin ertelenme sebebinin Ekrem İmamoğlu özel yayını olduğu iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu yayını Erkenci Kuş dizisini erteletti

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş, sezon finali yapmayarak hayranlarını oldukça sevindirmişti. Ancak dizinin sevenlerine bugün kötü bir haber geldi.

Salı akşamları yayınlanan dizinin 44. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Erkenci Kuş dizisi bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı seçim programı nedeniyle yayınlanmayacağı iddia edildi.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle gündeme gelen ve ganiş bir hayran kitlesine sahip olan Erkenci Kuş'un yeni bölümü 18 Haziran Salı günü yayınlanacak.

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