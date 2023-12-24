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    4. El bombası şeklindeki poşet çantası ortaokulda paniğe neden oldu! Okulun bahçesinde bulundu... Herkes panikle kaçıştı

    El bombası şeklindeki poşet çantası ortaokulda paniğe neden oldu! Okulun bahçesinde bulundu... Herkes panikle kaçıştı

    24.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki bir ortaokulun bahçesinde bulunan el bombası şeklindeki poşet torbası büyük paniğe neden oldu. Bomba imha ekibinin araştırması sırasında öğrenciler okuldan tahliye edildi. Yaşanan karmaşada okuldakiler etrafa kaçışmaya başladı.

    El bombası şeklindeki poşet çantası ortaokulda paniğe neden oldu! Okulun bahçesinde bulundu... Herkes panikle kaçıştı

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki bir ortaokulun bahçesinde potansiyel bir el bombası nedeniyle polis duruma müdahale etti. Yetkililer iddia edilen el bombasının okul binalarından uzakta, okulun koşu parkuru yakınlarındaki bir çim alanda bulunduğunu söyledi. Gelen memurlar bölgeyi güvenlik altına aldı ve öğrencilerin kapalı alanda güvenli bir şekilde beklemesi gerektiğinden Oregon Eyaleti Polis Bomba Ekibi ile temasa geçti.

    GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

    Ekipler şüpheli patlayıcıyla güvenli bir mesafeyi korurken, görünen el bombasının yakın plan fotoğraflarını çekmek için bir drone kullandıklarını söyledi. Fotoğraflar incelendiğinde ise öğenin el bombasına benzeyecek şekilde üretilmiş bir köpek atık torbası çantası olduğu tespit edildi. Bakanlık, eşyanın okul mülkünden kaldırıldığını ve normal okul faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

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