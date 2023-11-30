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    4. Her gün aynı numarayı yapıyordu! Trende yalnız kadınların yanına oturuyordu... Uyuyor numarası yapıp kadınları taciz eden adam tutuklandı

    Her gün aynı numarayı yapıyordu! Trende yalnız kadınların yanına oturuyordu... Uyuyor numarası yapıp kadınları taciz eden adam tutuklandı

    30.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'de toplu taşıma kullanarak kadınları taciz ettiği tespit edilen bir adam tutuklandı. Londra ve Cambridge şehirlerindeki trenlere binen 46 yaşındaki Adriano Repetti isimli adam 4 kadına cinsel saldırıda bulunduğunun tespit edilmesinden sonra yakalandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Londra ve Cambridge şehirlerindeki trenlere binen 46 yaşındaki Adriano Repetti isimli bir adamın her gün aynı yöntemi kullanarak kadınları taciz ettiği ortaya çıktı. Yalnız kadınları hedef alan Repetti, onların yanına oturduğunda uyuyor taklidi yaparak kadınların cam kenarına doğru sıkışmasına neden oluyordu. Ardından ise kadınlara dokunarak onları taciz ediyordu.

    İHBAR EDİLDİ

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    Cambridge'den Kings Cross istasyonuna giden trende saat 19.30 sıralarında saldırıya uğradığını belirten bir kadının ihbarı üzerine Repetti tespit edildi. Kadın trende tacize uğradığı sırada polise, "Bunu nereye bildireceğimi bilmiyorum ama trende bir adam bana dokunuyor" ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis memurları treni Kings Cross'ta karşıladı ve Repetti'yi tutukladı.

    Yapılan soruşturmanın ardından Repetti'nin 25 ve 18 yaşındaki kadınları da benze şekilde taciz ettiği ortaya çıktı. Dedektifler, Repetti'nin başka suçlar da işlemiş olabileceğine inanıyor ve diğer mağdurları da ifade vermek için çağrıyor. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylenildi.

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