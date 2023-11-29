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    4. 27 yaşındaki Floridalı adam aralarında 76 yaşındaki kadının da bulunduğu iki kişiye cinsel organını göstermekle suçlandı! "Fermuarım sıkıştı" savunması yeterli olmadı

    27 yaşındaki Floridalı adam aralarında 76 yaşındaki kadının da bulunduğu iki kişiye cinsel organını göstermekle suçlandı! "Fermuarım sıkıştı" savunması yeterli olmadı

    29.11.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde haşere kontrol ve çim bakımı çalışanı, kendisini iki farklı olayda iki farklı kadına teşhir ettiği iddiasıyla tutuklandı. Adamın cinsel organını gösterdiği belirtilirken kendisini fermuarının sıkıştığını söyleyerek savunduğu ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde haşere kontrol ve çim bakımı çalışanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Tyler Mountain isimli bir adam hakkında Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak tutuklama kararı verildi. Mountain'in 76 yaşındaki bir kadının evinde cinsel organını açığa çıkartan bir şekilde dolaştığının ifade edilmesinden sonra yaşlı kadın durumu polise bildirdi. Polise verdiği ifadesinde yaşlı kadın banyodan çıktığında Mountain'ın mahrem yerlerini gösterdiğini ve fermuarı kırıldığı için yardım istediğini dile getirdi.

    HAKKINDAKİ İKİNCİ ŞİKAYETMİŞ

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    Polisler 27 yaşındaki işçinin çalıştığı şirkete ulaştı ve bölge müdürü ona şikayeti öğrendikten sonra Mountain'ın işine son verildiğini söyledi. Yönetici ayrıca dedektife bunun şirketin Mountain hakkında aldığı bu tür ikinci şikayet olduğunu da belirtti. Şüpheli, Ekim olayı nedeniyle 22 Kasım'da tutuklandı ancak olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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