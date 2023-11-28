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    4. Sarhoş damat düğünde katliam yarattı! Eşini, kayınvalidesini ve davetlileri vurdu: 4 ölü, 1 yaralı

    Sarhoş damat düğünde katliam yarattı! Eşini, kayınvalidesini ve davetlileri vurdu: 4 ölü, 1 yaralı

    28.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın kuzeydoğusundaki Wang Nam Khieo bölgesinde gerçekleşen bir düğün töreni kana bulandı. Düğün töreni sırasında sarhoş olan damat tabancayı çıkartıp öfkeyle çevresine ateş etmeye başladı. Dört kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan öfke nöbetinde gelin, kayınvalide ve davetlilerden 2 kişi hayatını kaybetti. Davetlilerden 1 kişi ise yaralandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın kuzeydoğusundaki Wang Nam Khieo bölgesinde 29 yaşındaki Chaturong Suksuk ve 44 yaşındaki Kanchana Pachunthuek için bir düğün töreni gerçekleştirildi. Saatler 23.25'i gösterdiğinde alkolü fazla kaçıran damat sinir krizi geçirerek arabasından aldığı tabancayla çevreye ateş açmaya başladı.

    DÜĞÜN SIRASINDA TARTIŞTILAR

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    Bangkok Post'un haberine göre, çiftin düğün sırasında tartıştığı belirtildi. Öfkelenen damat ateş etmeye başladı ve gelinin yanı sıra annesi 62 yaşındaki Kingthong Klajorho ve 38 yaşındaki kız kardeşi Kornika Manator'u da öldürdü.

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    Diğer iki konuğa ise kurşunlar isabet etti. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı ancak trajik bir şekilde 50 yaşındaki Thong Nonkhunthod, aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Diğer davetlinin ise hastanede tedavisine devam ediyor.

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    Tayland düğün damat
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