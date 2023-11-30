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    4. Kiracısı evi kaçar gibi bırakıp gitti! Ev sahibi nedenini eve girince öğrendi... Yürümekte dahi zorlandı

    Kiracısı evi kaçar gibi bırakıp gitti! Ev sahibi nedenini eve girince öğrendi... Yürümekte dahi zorlandı

    30.11.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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    Çin'de bir ev sahibi, kadın kiracısının dairesini tuvalet kağıdı, paket kutuları ve yüksekliği bir metreye kadar çıkan boş içecek şişeleri dahil olmak üzere çöp yığınlarının arasında bıraktığını fark edince büyük bir çok yaşadı. Kiracısının ortada hiçbir neden yokken kira sözleşmesini yenilemeden kaçar gibi gitmesi üzerine durumdan şüphelenen ev sahibi mülküne girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao bölgesinde kiracısının aniden evi terk etmesi üzerine mülke gelen ev sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 3 metrelik çöp yığınlarının arasında ev sahibinin güçlükle hareket ettiği görüldü.

    TEMİZLİK SAATLER SÜRDÜ

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    Saatlerce süren temizliğin sonunda ev sahibi zemini ve tüm mobilyaları kapatan tuvalet kağıdı, paket kutuları ve boş içecek şişelerinden oluşan küçük çaplı çöplükten kurtulduklarını ifade etti.

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    Evde yakaşık 1 yıldır kiracının oturduğunu söyleyen ev sahibi, "20'li yaşlarında genç bir kızdı. Kirasını zamanında ödüyordu ve bana hiç sorun çıkartmıyordu. Ancak yakın zamanda aniden kira sözleşmesini yenilememeye karar verdi ve aceleyle başka bir yere taşındı. Eve girdiğimde karşılaştığım manzaraya inanamadım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin Kiracı ev sahibi
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