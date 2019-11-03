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El Salvador ve Venezuela diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 23:26 | Son Güncelleme

El Salvador ve Venezuela diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyor

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Venezuelalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini açıklamasının ardından, Venezuela da 2 gün içinde El Salvadorlu diplomatların ülkeden çıkmasını talep etti.

El Salvador hükümetinin yaptığı açıklamada, Venezuelalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği belirtilerek, Venezuela'da özgür ortamda yeni seçim yapılana kadar, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun devlet başkanı olarak tanınacağı bildirildi.

Söz konusu kararın, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini tanımadığına" ilişkin görüşüyle aynı doğrultuda olduğu hatırlatılarak, Venezuela'da devam eden insani krizden ancak özgür seçimle çıkılabileceği kaydedildi.

Venezuela cephesinden yapılan açıklamada ise El Salvadorlu diplomatların başkent Karakas'ı 2 gün içinde terk etmelerinin istendiği belirtilerek, El Salvador Devlet Başkanı Bukele, "ABD dış politikasının piyonu rolünde" olmakla suçlandı.

Öte yandan, ABD'nin San Salvador Büyükelçisi Ronald Johnson, El Salvador'un kararını tebrik ederek, Venezuela krizinde doğru tarafta yer alındığını ifade etti.

El Salvador'da Filistin kökenli Nayib Bukele, haziranda düzenlenen devlet başkanlığı seçimini büyük farkla kazanarak ülkenin ilk Filistin kökenli devlet başkanı olmuştu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki AN Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetine askeri darbe yapmak üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya'nın büyükelçiliğine sığınmıştı.

Guaido öncülüğündeki muhalefet ile hükümet arasında mayıs ayında Norveç'te başlayan ve Barbados'a taşınan görüşmeler, önce Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle Maduro hükümeti tarafından askıya alınmış, eylül ayında da tamamen sona ermişti. Maduro yönetimi, daha sonra bazı küçük muhalif gruplarla anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
el salvador Sınır Dışı Venezuela

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