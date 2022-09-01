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Elazığ'da akıllara durgunluk veren olay! Markete giren ya bıçaklı saldırıya uğruyor ya da yumruklu

01.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da meydana gelen tuhaf ve akılalmaz olayda bir market sahibinin içeriye giren müşterilere bıçak ve yumrukla saldırdığı ortaya çıktı. U.M. savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilirken tedavi altına aldı. Şüpheli şahıs ifadesinde, müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

Elazığ'da akıllara durgunluk veren olay! Markete giren ya bıçaklı saldırıya uğruyor ya da yumruklu

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu. Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.’nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.

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'MÜŞTERİLER KÜFÜR EDİYOR' İDDİASI

U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.’nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. U.M.’nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi. Şüpheli şahıs ifadesinde, müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

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(DHA)


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