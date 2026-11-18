AİHM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahkemenin bir dairesinin, Rumen avukatın sunduğu dilekçede gerçekte var olmayan içtihatlara yer verdiğini belirlediği bildirildi.

Yapılan incelemede, dilekçede yapay zekâ tarafından üretilen gerçek dışı içtihatların yanı sıra mevcut mahkeme kararlarında bulunmayan paragrafların da kullanıldığı tespit edildi.

İÇTİHATLARI KONTROL ETMEDİĞİNİ KABUL ETTİ

İlgili daire, AİHM Başkanı Mattias Guyomar'a sunduğu gerekçeli öneride, Rumen avukatın dilekçesinde yer verdiği içtihatları yeterince doğrulamadığını kabul ettiğini aktardı.

Avukatın bu davranışının, Mahkemenin dilekçede belirtilen tüm hususları incelemek ve doğruluğunu kontrol etmek için önemli ölçüde zaman harcamasına yol açtığı belirtildi.

2 YIL BOYUNCA MÜVEKKİL TEMSİL EDEMEYECEK

Yaşananların ardından AİHM Başkanı Mattias Guyomar, yapay zekânın oluşturduğu gerçek dışı içtihatları kullanan Rumen avukatın 2 yıl süreyle Mahkemede müvekkil temsil etmesini yasakladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır