HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

22.05.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaralılar kentte hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, şehir içi yolcu minibüsü, bir otomobil ve bir motosiklet ile çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı.

1

Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıŞehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

2

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (İHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir""Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir"
Bakan Koca: Bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecekBakan Koca: Bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.