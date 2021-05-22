Elazığ'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, şehir içi yolcu minibüsü, bir otomobil ve bir motosiklet ile çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (İHA)





