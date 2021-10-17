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  4. Elazığ'da makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Raylar didik didik arandı

Elazığ'da makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Raylar didik didik arandı

17.10.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya-Elazığ seferini yapan yük treninin makinistinin bir kişiye çarptığı ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Tren rayları didik didik aranırken, herhangi bir duruma rastlanmadı.

Elazığ'da makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Raylar didik didik arandı

Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesi’nde bulunan tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ arası seferini yapan yük treninin makinisti, bir vatandaşa çarptığını zannederek treni durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DİDİK DİDİK ARAMA YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tren raylarının olduğu bölgeyi didik didik arama yapmaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından herhangi bir duruma rastlanmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Elazığ
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