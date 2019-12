Elazığ'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Doç. Dr. Tolga Bekler'den korkutan açıklama

'"UZUN SÜREDİR FAY HAREKETLİLİĞİ OLMAYAN YERLER SIKINTILI"



Öncü ya da artçı söyleminin deprem istatistiği açısından zor olacağını kaydeden Doç. Dr. Tolga Bekler, şöyle devam etti:

"Bunu değerlendirmek için uzun süreli deprem gözlemlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü bir depremin öncesinde meydana gelen depremlerle ana şok diye tabir ettiğimiz deprem arasında bir benzerliği ve belirli bir alanda oluşma benzerliğini bekleriz. Bu olmuyorsa, genelde ana depremi yaratan, oluşturan fayların çevresindeki diğer boyu kısa olan fayların ürettiği depremler nispeten daha çok oluşmuş depremleri üretiyor. Dolayısıyla ana deprem sonrasında da bir yırtılma söz konusu olduğunda, yani bunu bir kağıdın yırtılması gibi düşünün anlık olmuyor. Belli bir süreç içerisinde, belli bir uzunluktaki enerjinin yavaş yavaş azalmasına sebep olan kırılmalar oluşuyor. Her fay sistemi kendisine has bir deprem üretir. Her fay sistemi kendi bölgesindeki belirli büyüklükte, ulaşabilecek kırılmalar oluşturur. Bunun bir sonraki deprem için yeni bir depremi tetikleme mekanizması oluşturması mümkün değil. Bunun bilimsel olarak açıklanabilmesi uzun süreli deprem araştırmalarını gerektirir. Anlık kısa süreli bu tür depremlere öncü ya da artçı dememiz mümkün değil. Kaldı ki, Doğu Anadolu bölgesi ciddi anlamda depremselliği son derece yüksek olan bir yer. Bu tektonik yapı içerisinde eğer çok uzun süreli 10'lara varan süreler içerisinde bu büyüklükte deprem olmuyorsa, biz o zaman biraz tedirgin oluruz. Çünkü bir enerji birikimi ve gerilme söz konusudur. Kayaç da üzerine gelen birikimi çok fazla üzerinde tutamaz. Bölgede kabuk yapısının kırılganlığına bağlı olarak gelen kuvvetleri karşılayamama durumuna bağlı olarak elbette kırılacaktır. Ama Türkiye'de uzun süredir deprem üretmeyen bölgeler var. Bunlar esas bizi endişelendiriyor. 1912 Şarköy Mürefte depremi gibi. Türkiye'nin genel depremselliğine baktığımızda her yeri faylarla dolu. Kaçacağın hiçbir yer yok. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Uzun süreden bu yana deprem üretmemiş, fay hareketliliği olmayan yerler bizim için sıkıntılı. Dolayısıyla bunun herhangi bir öncü ya da artçı veya tedirgin edebilecek niteliklere sahip olan bir deprem olarak değerlendirilmesi şu an için söylenmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye'nin daha güneybatısına doğru indiğimiz Ölüdeniz fay zonuna doğru ve yine İskenderun Körfezi'nin olduğu bölgelerde uzun süredir deprem olmuyor. Yıkım özelliğine sahip depremleri çok fazla görmüyoruz. Dolayısıyla bu da ayrı bir tehlike oluşturuyor:"