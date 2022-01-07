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Elbisesi parçalanınca eve çıplak yürümek zorunda kaldı! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı

07.01.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Destiny Campbell isimli bir kadın, İngiltere’de gece arkadaşlarıyla eğlenceye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gümüş rengi payetli elbisesi kendiliğinden parçalanınca eve çıplak bir şekilde dönmek zorunda kaldı. Sosyal medyada durumu paylaştıktan sonra Campbell’e parası iade edildi ve elbisenin üretimi durduruldu.

Elbisesi parçalanınca eve çıplak yürümek zorunda kaldı! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı

21 yaşındaki Destiny Campbell isimli bir kadın, İngiltere’de yeni yılı kutlamak için arkadaşlarıyla gece bir mekana gitti. Gece yarısından hemen önce elbisenin dikişleri atmaya başladı. Eve çıplak bir şekilde dönmek zorunda kaldığını ifade eden Campbell, açıktan kalan göğüslerini ve iç çamaşırını elbisenin kalan parçalarıyla kapatmaya çalışarak zor anlar yaşadı. Sosyal medya hesabından elbisesini ifşa eden Campbell, üretici firmadan yanlış beden seçtiğine yönelik bir mesaj alınca küçük düştüğünü ifade etti.

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“BİR ANDA DAĞILDI”

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Elbisesini sadece bir kez denediğini ve yılbaşında uzun saatler boyunca dışarıda kalacağı için rahat bir elbise seçmek istediğini dile getiren Campbell, “Yılbaşı olduğu için uzun süre dışarıda olacağımı biliyordum. Bu yüzden elbisenin içinde kendimi rahat ve güvende hissetmek istedim. Mekana gittiğimizde bir buçuk saat sonra arkadaşım aşağıya bakmamı söyledi. Göğüslerim elbiseden dışarı taşmıştı ve birden etek kısmı da dağıldı. Eve çıplak bir şekilde dönmek zorunda kaldım” dedi.

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Elbisenin üretici firması durumun müşteri hatası olduğunu söylerken Campbell’i küçük beden tercih etmekle suçladı. Sosyal medyadan gelen tepkilerin üzerine firma, Campbell’e parasını iade etti ve elbisenin üretimini durduğunu açıkladı.

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