MAGAZİN

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 21:27 | Son Güncelleme

Yaşamayanlar dizisinde vampir Mia rolüyle hayranlarıyla buluşacak olan Elçin Sangu'nun tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu, sosyal medya hesabında 6 milyonu geçen takipçi sayısıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje ile kameralar karşısına geçen güzel oyuncudan yazın son günlerinde tatil paylaşımı geldi.

elçin-2

Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşayamayanlar'da başrol oynayacak olan Elçin Sangu, yazın son günlerinde tatil pozlarını paylaştı. Sangu, denizde gökyüzüne bakarken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan Sangu pozunu, "Güneş yüzünü öperken sevdiklerin yanında olsun" notuyla paylaştı. Sangu'nun gönderileri yüz binlerce beğeni geldi.

elcin

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardıHayko Cepkin dünyada bir ilki başardı
Meryem Uzerli yeni filmi Kovan'la geliyorMeryem Uzerli yeni filmi Kovan'la geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu instagram Yaşamayanlar tatil

En Çok Okunan Haberler

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrem Derici bu defa dama çıkarak poz verdi!

İrem Derici bu defa dama çıkarak poz verdi!

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Meryem Uzerli yeni filmi Kovan'la geliyor

Meryem Uzerli yeni filmi Kovan'la geliyor

Hatice'den Demet Akalın'a olay yanıt!

Hatice'den Demet Akalın'a olay yanıt!

Tuğba Özay isyan etti! Kafanızı kırmak istiyorum

Tuğba Özay isyan etti! Kafanızı kırmak istiyorum

‘O’ kişiyle tanışmadım

‘O’ kişiyle tanışmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.