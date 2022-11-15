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Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrollerde! Çöp Adam'ın afişi yayınlandı

15.11.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ı başrollerde buluşturan Çöp Adam dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Çöp Adam'da Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu öyküsü anlatılacak. Yayın tarihi de açıklanan Çöp Adam'ın afişi de yayınlandı.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrollerde! Çöp Adam'ın afişi yayınlandı

Ekran macerasına başlamak için gün sayan Çöp Adam dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı yeni dizi afişiyle de dikkat çekti.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Çöp Adam'; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

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ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği 'Çöp Adam’ın kadrosunda; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu 'Çöp Adam' dizisi 23 Kasım Çarşamba Star’da.

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