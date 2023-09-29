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  4. Son dakika | Elebaşı Mehmet Şahin de yakalandı! 'Şahinler' çetesi çökertildi: 7 ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı

Son dakika | Elebaşı Mehmet Şahin de yakalandı! 'Şahinler' çetesi çökertildi: 7 ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı

29.09.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak 'Şahinler' adıyla bilinen çete çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil çok sayıda şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi: Türkiye Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki 'Kaplanlar' çetesinin çökertilmesiyle ilgili detayları konuşmaya devam ederken diğer suç örgütlerine yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı 'Şahinler' suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli de yakalandı.

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"ÇETELERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı! Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz!

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'ŞAHİNLER' OLARAK BİLİNİYORLAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

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İSTANBUL, İZMİR, ANKARA... 7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı!

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UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şahin çete

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