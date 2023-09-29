Son dakika | Elebaşı Mehmet Şahin de yakalandı! 'Şahinler' çetesi çökertildi: 7 ilde çok sayıda adrese baskın yapıldı

Son dakika haberi: Türkiye Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki 'Kaplanlar' çetesinin çökertilmesiyle ilgili detayları konuşmaya devam ederken diğer suç örgütlerine yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı 'Şahinler' suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli de yakalandı.

"ÇETELERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı! Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz!

'ŞAHİNLER' OLARAK BİLİNİYORLAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA... 7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı!

UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi."



