Electronic Arts, hack olayı ile çalkalanıyor!

Electonic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Şirketin geliştirdiği veya yayınladığı oyunlar arasında ise Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims, Titanfall ve FIFA 21 gibi çeşitli oyunlar bulunuyor. Ancak son olarak Battlefield 2042 ile gündeme gelen Electronic Arts, bu kez siber saldırganlar tarafından hedef alındı.

ELECTRONIC ARTS'TAN YÜZLERCE GB VERİ ÇALDILAR

Pek çok oyunda imzası bulunan şirket, bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı haberini ilk kez duyuran siteye göre saldırganlar EA'den 780 GB'lık veri çaldı. Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlarda ve diğer birçok yüksek profilli oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motorunun kaynak kodlarını da elde ettikleri iddia ediliyor. Peki oyuncular endişelenmeli mi?

EA SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir EA sözcüsü yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İzinsiz giriş olayını araştırdıklarını söyleyen sözcü, hiçbir oyuncu verisine erişilmediğini söyledi. Ayrıca şirket, güvenlik güçleriyle de temasa geçmiş durumda.

