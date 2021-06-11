HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Electronic Arts, hack olayı ile çalkalanıyor!

Electronic Arts, hack olayı ile çalkalanıyor!

11.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun devi Electronic Arts, siber saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda 760 GB'lık bir verinin çalındığı söyleniyor. İddialara göre çalınan veriler arasında FIFA 21 gibi oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motorunun kaynak kodu da var.

Electronic Arts, hack olayı ile çalkalanıyor!

Electonic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Şirketin geliştirdiği veya yayınladığı oyunlar arasında ise Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims, Titanfall ve FIFA 21 gibi çeşitli oyunlar bulunuyor. Ancak son olarak Battlefield 2042 ile gündeme gelen Electronic Arts, bu kez siber saldırganlar tarafından hedef alındı.

ELECTRONIC ARTS'TAN YÜZLERCE GB VERİ ÇALDILAR

Pek çok oyunda imzası bulunan şirket, bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı haberini ilk kez duyuran siteye göre saldırganlar EA'den 780 GB'lık veri çaldı. Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlarda ve diğer birçok yüksek profilli oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motorunun kaynak kodlarını da elde ettikleri iddia ediliyor. Peki oyuncular endişelenmeli mi?

Electronic Arts

Macera geleceğe taşınıyor: Battlefield 2042 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şeyMacera geleceğe taşınıyor: Battlefield 2042 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şey

EA SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir EA sözcüsü yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İzinsiz giriş olayını araştırdıklarını söyleyen sözcü, hiçbir oyuncu verisine erişilmediğini söyledi. Ayrıca şirket, güvenlik güçleriyle de temasa geçmiş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Milyonlarca cihazı etkileyecek! İşte verilen tarihMilyonlarca cihazı etkileyecek! İşte verilen tarih
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.