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Elektriğin gücü adına: Volkswagen ID.4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Volkswagen, Volkswagen ID.4'ü tanıttı. Volkswagen'in yeni elektrikli SUV otomobili iki farklı versiyonla geliyor ve tasarımıyla ilgi çekiyor. Peki Volkswagen ID.4'ün özellikleri neler, Volkswagen ID.4 fiyatı ne kadar?

Elektriğin gücü adına: Volkswagen ID.4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Elektrikli otomobil sektörü son zamanlarda büyük bir ivmelenme yaşadı. Bu ivmelenmenin yegane sebeplerinden biri Tesla olsa da diğer markalar da birer birer elektrikli otomobillerini sahaya sürmeye başladı. Bu otomobillerden birini Volkswagen üretti. Volkswagen, uzun zamandır beklenen yeni elektrikli SUV otomobili Volkswagen ID.4'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

VOLKSWAGEN ID.4 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Volkswagen ID.4 tasarımıyla Volkswagen'in yeni yüzünü bizlere gösteriyor. Elektrikli otomobil olduğundan herhangi bir ön ızgarası bulunmayan ID.4, arka tarafında ise tek parça halinde, sağdan sola uzayan bir stop tasarımı sunuyor. ID.4'ün yanlarında ise plastik paneller yer alıyor. Otomobilin yerden yüksekliği söylenenlere göre 21 santimetre.

ID.4-1

VOLKSWAGEN ID.4 İÇ TASARIMI

ID.4'ün kokpitinde ise sade ve minimalist bir tasarım hakim. Aynı zamanda teknolojik yenilikler de kokpitte karşımıza çıkıyor. Direksiyonun üzerinde 5.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu göstergede aracın bataryasına ve piline dair bazı bilgiler sürücüye yansıtılıyor. Baz modelde 10 inç büyüklüğünde, ID.4 Statement versiyonunda ise 12 inç büyüklüğünde bir bilgi ve eğlence sistemi var. Klimalarını ve ses sistemini kontrol eden fiziksel tuşlar ise bu ekranın altında bizleri selamlıyor. SUV bir otomobil olarak listelenen ID.4'ün bagaj kapasitesi ise 543 litre.

kokpit

GÜÇ SEÇENEKLERİ

Volkswagen ID.4'ün giriş modelinde 77 kWh'lik batarya yer alıyor. Bu batarya sayesinde otomobil 520 kilometre menzile ulaşabiliyor. Elektrikli motor sayesinde ID.4 204 beygir güç ve 310 Nm torka ulaşabiliyor. Volkswagen ID.4 0'dan 100 km/s'e hızlanmasını 8,5 saniyede gerçekleştiriyor.

VOLKSWAGEN ID.4'ÜN FİYATI

Volkswagen ID.4'ün fiyatı ABD'de 39.995 dolardan başlayacak. ID.4'ün Türkiye fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.

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