Elektriğin gücü adına: Volkswagen ID.4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Elektrikli otomobil sektörü son zamanlarda büyük bir ivmelenme yaşadı. Bu ivmelenmenin yegane sebeplerinden biri Tesla olsa da diğer markalar da birer birer elektrikli otomobillerini sahaya sürmeye başladı. Bu otomobillerden birini Volkswagen üretti. Volkswagen, uzun zamandır beklenen yeni elektrikli SUV otomobili Volkswagen ID.4'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

VOLKSWAGEN ID.4 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Volkswagen ID.4 tasarımıyla Volkswagen'in yeni yüzünü bizlere gösteriyor. Elektrikli otomobil olduğundan herhangi bir ön ızgarası bulunmayan ID.4, arka tarafında ise tek parça halinde, sağdan sola uzayan bir stop tasarımı sunuyor. ID.4'ün yanlarında ise plastik paneller yer alıyor. Otomobilin yerden yüksekliği söylenenlere göre 21 santimetre.

VOLKSWAGEN ID.4 İÇ TASARIMI

ID.4'ün kokpitinde ise sade ve minimalist bir tasarım hakim. Aynı zamanda teknolojik yenilikler de kokpitte karşımıza çıkıyor. Direksiyonun üzerinde 5.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu göstergede aracın bataryasına ve piline dair bazı bilgiler sürücüye yansıtılıyor. Baz modelde 10 inç büyüklüğünde, ID.4 Statement versiyonunda ise 12 inç büyüklüğünde bir bilgi ve eğlence sistemi var. Klimalarını ve ses sistemini kontrol eden fiziksel tuşlar ise bu ekranın altında bizleri selamlıyor. SUV bir otomobil olarak listelenen ID.4'ün bagaj kapasitesi ise 543 litre.