Elektrik kesintisi listesi 19 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 19 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah İSTİKBAL sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah PINARBAŞI sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1135., 1136., 1137., 1165. sk bölgelerinde 19/01/2021 11:10:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11., 11/2., 11/3., 11/5., 217., 223., 8., 9. sk / SÜMER mah 20., 6., 6/1., 6/2., 6/3., 6/4., 7., 8., 8/1., 8/2., 8/3., 9., 9/1., ADNAN KAHVECİ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 21., 27., AKBULUT, DEĞİRMEN, KARADENİZ, KARAKUZU, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BANKALAR, ESKİ BANKA, KABAK ÇİÇEĞİ, OKÇU MUSA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk / FATİH mah CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
"İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır."
"İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1134., 1135. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır."
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 907., 912., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 411., 412., 413., MANDIRA sk bölgelerinde 19/01/2021 11:00:00 - 19/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.DİLEK, MİS, TÜLAY sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BAĞDAŞ, DESTEK, DUYGU, HALİL RAHMAN, SAKARYA, SÖNMEZAY sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, ŞEVKETPAŞA sk bölgelerinde 19/01/2021 10:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEKAN, DEMİRBAŞ, DEVİR, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah KEVSER, NADİRE ÇIKMAZI, NALBANT ÇEŞME., ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AMBAR , AĞAÇKAKAN sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/01/2021 09:30:00 - 19/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah DÖNMEZ, GÜNEY 1, RÜYA, YAĞMUR, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk bölgelerinde 19/01/2021 13:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 19/01/2021 09:00:00 - 19/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 19/01/2021 12:00:00 - 19/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.