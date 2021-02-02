Elektrik kesintisi listesi 2 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 2 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G 64 SOKAK AHMET ARİF sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1774., 1775., 1779., 1780., 1781., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1991., 1992., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1575., 1581. sk bölgelerinde 02/02/2021 11:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 57., 60. sk bölgelerinde 02/02/2021 13:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALADAĞ 1, ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, CİHANGİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, HİLAL, KARLI, MADALYON, MÜHÜRDAR, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAMLIK sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, BAĞCILAR, UMUT, ÜLKÜ sk bölgelerinde 02/02/2021 13:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BEYAZLALE, FATİH, GÜVEN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇUKUROVA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 02/02/2021 11:00:00 - 02/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, OKUL, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 02/02/2021 12:00:00 - 02/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 02/02/2021 09:10:00 - 02/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1010., KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 380., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3143. sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT mah sk / MEHTER ÇESME mah sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 604., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 700., DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 4., 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 02/02/2021 11:00:00 - 02/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 6, 7, 8.SK bölgelerinde 02/02/2021 13:00:00 - 02/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah OKUL sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÖNAL, 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN, DİSPANSER, GÜLNUR, NEYZEN, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1158., 1159., 1160., 1168/1., 1169., 1170., 1171., 1204., 1205/1., 1212., 1213., 1214., 1215., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223. sk bölgelerinde 02/02/2021 12:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, HALİÇ, NAR, SAKİN, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HAKAN, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, EVRİM, EYÜPOĞLU, KONAK, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ ZEKERİYAKÖY, GÜLBAHAR, GÜLDESTE ÇIKMAZI, KİLYOS, MADEN CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AMBAR , AĞAÇKAKAN sk bölgelerinde 02/02/2021 09:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah DEMİR ÇELİK, DEMİREFE, TATAR, TÜRKMEN sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah TANDOĞAN, UTKU, HALİM ULUŞAHİN, DİLARA, İĞDE, ECEM sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DOLUNAY, FEHİM ERTAŞ, NİDA, SARMAŞIK, YAMANDAĞ, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 02/02/2021 12:00:00 - 02/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 02/02/2021 12:00:00 - 02/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 02/02/2021 12:00:00 - 02/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 02/02/2021 10:00:00 - 02/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.