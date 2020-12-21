Elektrik kesintisi listesi 21 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek? e-Devlet abonelik iptali 2021... e-Devlet'ten abonelik iptali başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet'ten su, elektrik, internet, doğalgaz iptali yapma! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 21 Aralık elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

21 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ Arnavutköy Elektrik Kesintisi İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, YAYLI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Avcılar Elektrik Kesintisi İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah KARADUT, LALE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Bağcılar Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Bahçelievler Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, GÖKMEN, MAHMUTBEY, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 21/12/2020 10:56:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, BAĞDAT, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ZEMBİLCİ, ÇORUH sk bölgelerinde 21/12/2020 12:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Başakşehir Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CEMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., MELTEM, YEL, ÖMÜR sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Beşiktaş Elektrik Kesintisi İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, VARNALI sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Beylikdüzü Elektrik Kesintisi İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 21/12/2020 13:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi İSTANBUL BEYOĞLU ilce -BÜLBÜL mah sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Çatalca Elektrik Kesintisi İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Esenler Elektrik Kesintisi İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 626., 632., 633., 634., 635., 636., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 571., 571/1., 572/1., 573. sk / TURGUT REİS mah 499. sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Esenyurt Elektrik Kesintisi İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÇEVRE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1672. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 101., 102., 22., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZI mah 3147. sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Eyüpsultan Elektrik Kesintisi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah MENDERES, UZMAN, İNEBEY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Güngören Elektrik Kesintisi İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ÇAVUŞPAŞA, İMARLI sk bölgelerinde 21/12/2020 13:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Küçükçekmece Elektrik Kesintisi İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk / FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk / SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.NAMIK KEMAL, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, KAZIM KARABEKİR, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CANAN, DURSUN, ERDİR, FENER, GONCA, KADER, NADİRE, YENİ DOĞAN, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, HALKALI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1602., 2.NAMIK KEMAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, ALTAN, ALİ BEY, ATAKAN, AYDINLAR, CELAL ÇIKMAZI, HALKALI, MESİR, SAYDAM, UZUN sk / KEMALPAŞA mah 1.HALİDE EDİP, CEVHER, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY sk bölgelerinde 21/12/2020 13:00:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Sarıyer Elektrik Kesintisi İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YETKİN sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Silivri Elektrik Kesintisi İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 21/12/2020 09:30:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.