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Elektroşok cihazı yasal mı​? Elektroşok cihazı taşımak ve kullanmak yasak mı?

Burcu Tufan Burcu Tufan
17.10.2024 13:52
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Bir kişisel savunma aracı olan Elektroşok cihazı (elektrikli şok cihazı), saldırganın vücuduna düşük akımla yüksek gerilim verir. Buna bağlı olarak cihazın uygulandığı kişide kas spazmına bağlı olarak acı oluşur. Silah kategorisinde sıralanmayan ürün, yalnızca yasal düzenlemeler kapsamında belirtilen durumlarda kullanılabilir. Ayrıca bu cihazın yasalar ihlal edilmeden taşınması için ilgili mevzuatta açıklanan koşullar öğrenilmelidir.

Elektroşok cihazı yasal mı​? Elektroşok cihazı taşımak ve kullanmak yasak mı?

Sivil ve toplumsal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan durumlarda kullanılan elektroşok cihazının yasal olup olmadığı sıklıkla araştırılır. Bu ürünün taşınması ve kullanılmasıyla ilişkili olan detaylarsa 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde açıklanabilir. Saldırgana uygulandığında kas spazmına bağlı ağrı yaratan elektroşok cihazının, sosyal alanlarda bilinçsiz bir şekilde taşınıp kullanılması uygun değildir. Ancak ürünün güvenlik tehdidi oluşturan durumlarda işe yaraması için yasalar kapsamında belirtilen kurallara göre taşınması mümkündür.

Elektroşok cihazı yasal mı?

Kişisel savunma araçlarına yönelik yasal mevzuat incelendiği zaman elektroşok cihazına ilişkin detaylı bilgiler edinilir. Bu araç, düşük akımla yüksek gerilim verme suretiyle saldırganda kas spazmlarına bağlı ağrı yaratır. Vücutta herhangi bir bölgeye uygulandığında aynı tepkiye yol açan elektroşok cihazı, toplum güvenliğini tehdit eden durumlarda kullanılabilir. Ürünün silah kategorisinde yer alıp almadığıysa ilgili mevzuata göre açıklanmalıdır.

6136 Sayılı Kanun kapsamında elektroşok cihazının silah ya da kesici/delici aletler sınıfında yer almadığı belirtilir. Bu nedenle incelenen savunma aracının taşınması amacıyla ruhsat alınması zorunlu değildir. Ancak kişisel savunma araçlarının yalnızca belirli koşullarda taşınıp, kişisel güvenliği tehdit eden durumlarda kullanılması yasaldır. Aksi takdirde bu ürünle herhangi bir canlıya verilen zarar, kasten yaralama suçu çerçevesinde yargılanır.

Elektroşok cihazı taşımak yasak mı?

6136 Sayılı Kanun aracılığıyla açıklanan yasal düzenlemelere göre ektroşok cihazının (elektrikli şok cihazının) silah kategorisinde sıralanmadığı görülür. Bu nedenle kamuya açık alanda çantada veya arabada ilgili savunma aracının taşınması yasaldır. Ancak elektrikli şok cihazının iyi muhafaza edilmesi mühimdir. Bununla birlikte hava alanı, okul ve NATO alanlarında bu gibi savunma araçlarının bulundurulması yasaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma teşkilatı ve polisler tarafından yasal olarak elektroşok cihazı taşınabilir. Ayrıca özel güvenlik görevlisi olarak hizmet sunan kişilerle zabıtaların da gerekli durumlarda bu savunma aracını bulundurmaları mümkündür. Sivil kişilerinse elektroşok cihazını taşırken, kamuya açık alanlarda geçerli olan kuralları dikkate almaları gerekir. Bunun dışında güvenlik hizmetlerinin yer aldığı ve kontrol sonucunda giriş yapılan sosyal alanlarda ilgili aracın taşınması uygun bulunmaz.

Elektroşok cihazı kullanmak yasak mı?

Saldırgana uygulandığı takdirde kas spazmına ve buna bağlı olarak ağrıya yol açan elektrikli şok cihazının yalnızca belirli durumlarda kullanılması yasaldır. Bu durumlar arasında toplum güvenliğini tehdit eden olaylar yer alır. Buna ek olarak sivil kişilerin can güvenliğine karşı tehdit oluşturan durumlarda elektroşok cihazı kullanımına başvurmaları söz konusu olabilir.

İncelenen savunma aracından açıklanan hususlarla ilişkili olmadan kasti bir şekilde yararlanılmasıysa suç teşkil eder. Bu kapsamda kullanılan elektrikli şok cihazı, kasten yaralama aracı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla böyle bir durum oluştuğu takdirde ilgili ürünü kullanan kişilere cezai yaptırım uygulanması söz konusudur.

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Anahtar Kelimeler:
Şok cihaz güvenlik savunma
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