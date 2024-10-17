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Biber gazı yasal mı? Biber gazı taşımak ve kullanmak yasak mı?

Burcu Tufan Burcu Tufan
17.10.2024 13:07
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İçeriğinde kapsaisin maddesinin yer aldığı görülen göz yaşartıcı sprey, saldırganlara karşı savunma aracı olarak kullanılan bir üründür. Bu spreyin emniyet güçleri, jandarma teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından toplumu tehdit eden durumlarda kullanılabildiği bilinir. Biber gazının sivil kişiler tarafından hangi ortamlarda taşınıp ne gibi durumlarda kullanıldığı ise merak konusudur. Dolayısıyla göz yaşartıcı spreye ilişkin olan yasal düzenlemelerin incelenmesi önem teşkil eder.

Biber gazı yasal mı? Biber gazı taşımak ve kullanmak yasak mı?

Kapsaisin adlı etken maddeyi içeren biber gazı, kişisel güvenliği ve toplumun huzurunu tehdit eden durumlarda saldırganları etkisiz hâle getirmek amacıyla kullanılır. Bu ürünün saldırganda kontrolsüz bir şekilde başlayan göz yaşarması, geçici görme kaybı ve acıya yol açtığı bilinir. Ancak biber gazının kimler tarafından taşınıp kullanılmasının yasal olduğu merak edilir. Bu konuda açıklama yapılırken ise hukuki kısıtlamalara ve ilgili üründen hangi durumlarda yararlanılabildiğine değinilmelidir.

Biber gazı yasal mı?

Bireysel güvenliğin sağlanması için kullanıldığı bilinen biber gazı, etken maddesi kapsaisin olan bir üründür. Bu ürün püskürtüldüğü takdirde gözlerde ani akıntı, görme kaybı ve geçici acıya sebebiyet verir. Biber gazının yasal olup olmadığı ise sıklıkla araştırılan hukuki konulardan biridir. Bu bağlamda üründen kimler tarafından, hangi alanlarda yararlanılabildiği üzerine detaylı bilgiler aktarılmalıdır.

Hukuki açıdan bakıldığında biber gazının bir silah değil, yalnızca bireysel güvenliği savunma aracı olarak nitelendirildiği görülür. İçerdiği kimyasal maddelerden dolayı karşıdaki saldırganı etkisiz hâle getirmeye yarayan ürünün taşınması ve kullanılmasına yönelik olan açıklamalar Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Bu açıklamalara göre emniyet güçleri, jandarma teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli görüldüğü takdirde biber gazı kullanılması yasaldır.

Biber gazı taşımak yasak mı?

Sivil kişilerin bireysel güvenliği tehdit eden durumlara karşı önlem amaçlı biber gazı taşımalarını kısıtlayan herhangi bir kanun maddesinin bulunmadığı bilinir. Dolayısıyla yasal yollarla satın alınan göz yaşartıcı spreyin olası saldırılara karşı çantada veya arabada taşınması mümkündür. Ürünün kamuya açık alanlarda gözle görülmeyecek bir yerde bulundurulmasıysa önem arz eder.

NATO ve güvenlik bölgelerinde biber gazı taşınması mümkün değildir. Buna ek olarak okullarda ve uçaklarda ilgili ürünün bulundurulması kanunen yasaklanmıştır. Çünkü göz yaşartıcı spreyin kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı insan sağlığını tehdit eder.

Biber gazı kullanmak yasak mı?

Biber gazı kullanımı kişisel savunma amacına hizmet etmezse, bu durumda kasten yaralamaya ilişkin olan kanun maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Yani kasti bir şekilde herhangi bir kişiye veya canlıya püskürtülen göz yaşartıcı sprey, hukuki anlamda ciddiyet taşıyan olaylarda silah niteliği taşır.

Emniyet güçleri, Türk silahlı kuvvetleri ve jandarma tarafından toplumu tehdit eden saldırılarda kişileri etkisiz hâle getirmek amacıyla biber gazı kullanılabilir. Yine sivil olarak yararlanılan göz yaşartıcı spreyin bilinçli bir saldırıdan korunma amacı güttüğü anlaşılırsa bu durumda ürünün kullanımı yasalara aykırılık taşımaz.

Elektroşok cihazı yasal mı​? Taşımak ve kullanmak yasak mı? Elektroşok cihazı yasal mı​? Taşımak ve kullanmak yasak mı?
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Anahtar Kelimeler:
biber gazı güvenlik
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