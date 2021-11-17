Büyük beden model Hexsii, acımasız bir şekilde eleşitirildikten sonra en doğal halini paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Hexsii isimli kullanıcı TikTok’ta sıklıkla paylaşım yapıyor. Büyük beden model olarak kısa sürede ünlenen Hexsii, sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Beden ölçüleriyle mutlu olduğunu ve kendisini ifade edebilmenin güzel olduğunu savunan Hexsii, hakkında yapılan olumsuz eleştirilere cevap verdi. Negatif yorumlara gülerek cevap verdiğini ifade eden Hexsii, sosyal medyada ‘trol’ olarak isimlendirdiği kesime vücut hatlarını gösterdiği bir gönderiyle meydan okudu.

“KENDİMLE RAHATIM”

Borderline kişilik bozukluğu yaşayan Hexsii, insanların zaman zaman diyetini sorduğunu ve sağlığı hakkında endişe duyduğunu söyledi. İçinde bulunduğu bedenle mutlu olduğunu dile getiren Hexsii, “İçinde bulundukları bedende mutlu olmanın sorun olmadığını göstermek için benim gibi büyük beden olan kişilere ihtiyaç var. Kimseyi incitmiyorum ve kendimle rahatım” dedi.



