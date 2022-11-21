Elite'nin yıldızı María Pedraza yine çok cesur! Göğüs dekolteli stiline beğeni yağdı

26 yaşındaki güzel oyuncu María Pedraza, dünyaca ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçti. Tek göğsünde taşlar bulunan şık bir siyah elbise giyen Pedraza, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Instagram'da keşfedilen ünlü oyuncu, 2017 yılında Loving filminde rol aldı.

Sonrasında tüm dünyada ses getiren La Casa de Papel dizisinde Alison Parker karakterine hayat verdi. Bankadaki rehineler arasında yer alan yıldız, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Elite dizisiyle tanınırlığını arttıran María Pedraza, şimdilerde Toy Boy'da kamera karşısına geçiyor.

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan İspanyol güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



