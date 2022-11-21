MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elite'nin yıldızı María Pedraza yine çok cesur! Göğüs dekolteli stiline beğeni yağdı

Elite'nin yıldızı María Pedraza yine çok cesur! Göğüs dekolteli stiline beğeni yağdı

21.11.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel ve Elite gibi yapımlarla ünlenen güzel oyuncu María Pedraza, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla beğeni topladı. Straplez bir elbise tercih eden İspanyol yıldız takipçilerinden tam puan aldı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza yine çok cesur! Göğüs dekolteli stiline beğeni yağdı

26 yaşındaki güzel oyuncu María Pedraza, dünyaca ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçti. Tek göğsünde taşlar bulunan şık bir siyah elbise giyen Pedraza, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı

Instagram'da keşfedilen ünlü oyuncu, 2017 yılında Loving filminde rol aldı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Sonrasında tüm dünyada ses getiren La Casa de Papel dizisinde Alison Parker karakterine hayat verdi. Bankadaki rehineler arasında yer alan yıldız, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite dizisiyle tanınırlığını arttıran María Pedraza, şimdilerde Toy Boy'da kamera karşısına geçiyor.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan İspanyol güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı! Ehliyetine el koydularSosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı! Ehliyetine el koydular
Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...Mini şortuyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini...
Sadece 1 gün nişanlı kaldılar! Survivor aşıkları muradına erdiSadece 1 gün nişanlı kaldılar! Survivor aşıkları muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Maria Pedraza elite la casa da papel

En Çok Okunan Haberler

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.