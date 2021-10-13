Elkızı dizisinin başrolü Sevda Erginci’nin eski hâli görenleri şoke etti!

Elkızı dizisiyle ekranlarda yer alan Sevda Erginci’nin eski ve yeni hâlini görenler çok şaşırıyor. Sevda Erginci’nin sadece bilinen estetiklerinin sayısı dudak uçuklatıyor. Hollywood Smile olarak da bilinen yeni dönemde oyuncuların sıkça tercih ettiği diş estetiği yaptıran Sevda Erginci’nin, ayrıca burun düzeltme estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, kaş kaldırma gibi mini operasyonlarla da gündeme geldi.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 4 yaşında iken anne babası boşanmıştır. 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu.

1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Sevda Erginci, 2012 yılında “Koyu Kırmızı” adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte oynayarak Ayşe karakterini canlandırmıştır. Sonrasında 2013-2016 yıllarında Avşar Yapım’ın Karagül dizisinde, 2018-2019 yıllarında Med Yapım’ın Yasak Elma dizisinde rol almıştır.

Oyuncu, işleri dışında Ali İl, Yılmaz Kunt gibi ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla da sık sık gündeme gelmektedir.



