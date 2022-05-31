Elle Style Awards'da 'Yılın Stil İkonu' ödülünü alan Gülşen, ödülünü LGBTİQ+ üyelerine armağan etti

Gülşen magazin gündeminden bir gün olsun düşmüyor. Son yıllarda sahnede giydiği kostümler ve yaptığı danslarla her zaman konuşulan ünlü isim bu defa Elle Style Awards'da 'Yılın Stil İkonu' ödülüne layık görülmesiyle gündemde.

Daha önce LGBTİ bireylere destek verdiğini gösteren Gülşen, bu defa ödül konuşmasıyla dikkat çekti.

Elle Style Awards'a Sudi Etuz imzalı bu mavi kıyafetle katılan Gülşen, "gökyüzü" gibi hissettiğini söyledi. Törende "Yılın Stil İkonu" ödülünü alan Gülşen, ödülünü kadınlara ve LGBTİQ+ üyelerine ithaf ettiğini söyledi.





