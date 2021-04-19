Elma sipariş etti, iPhone SE (2020) kazandı

Koronavirüs salgını dünya çapında online alışveriş çılgınlığı yaşanmasına neden oldu. Bu, çevrimiçi alışveriş ya da online alışveriş modelinin benimsenmesini sağladı. Ancak bazen, iPhone siparişine karşılık bir çalışma masası teslimatı gibi ilginç hatalar da yaşandı. Fakat İngiltere'de yaşanan bir olay, bu tarz bir hata değil.

ELMA İSTEDİ, iPHONE GELDİ

Nick James isimli bir adam, İngiltere'deki bir mağazanın internet sitesinden alışveriş yaptı. Alışveriş listesinde ise elma vardı. Elma sipariş eden James, hoş bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Satın alınan bir ürüne karşılık onunla bağlantılı, rastgele ödül dağıtan mağazanın kampanyasında talih kuşu, Nick James'e vurdu. Mağaza, James'e bir iPhone SE (2020) hediye etti. James heyecanını ise Twitter'dan paylaştı.

Nick James Twitter'daki gönderisinde, ''Çarşamba akşamı internetten verdiğimiz siparişimizi almaya gittik ve orada küçük bir sürprizle karşılaştık: bir Apple iPhone SE. Görünüşe göre elma sipariş ettik ve rastgele bir iPhone aldık." ifadelerini kullandı. İngiltere'deki mağazadan çevrimiçi alışveriş yapanlar 80 kişiye daha hediye dağıtıldığı iddia ediliyor.

