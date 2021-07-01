Elmalı davasında yeni gelişme: Sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayımlayarak suç işlediğini kaydetti.

"DAVA TAKİBİMİZDE"

TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu paylaşım üzerine harekete geçen Türkiye Barolar Birliği, dün gece, söz konusu paylaşımlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Başvurumuzu değerlendiren Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce, paylaşıma erişim engeli getirildi. Türkiye Barolar Birliği sanık anne hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Elmalı Davası ise takibimizdedir" ifadelerini kullandı. (DHA)



